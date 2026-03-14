Украинцы заставляют ПФУ пересчитывать пенсии после неправильной индексации: что обязательно надо знать

Полтавский окружной админсуд удовлетворил иск пенсионера и обязал ПФУ провести перерасчет его выплаты. Истцу, как и всем "новым" пенсионерам, вместо полной индексации выплату увеличивали только на 100-125 грн ежегодно. Такие действия суд признал незаконными и обязал провести полный перерасчет.

Как говорится в материалах дела 440/780/26. Украинец вышел на пенсию в 2020-м. Размер пенсии сейчас составляет 9544,26 грн. В 2021-м вместо индексации на 11% пенсию повысили всего на 100 грн. В 2022-м выплату должны были бы проиндексировать на 14%, зато решили увеличить всего на 135 грн. В 2023-м новым пенсионерам вместо индексации на 19,7% пенсии увеличили еще на 100 грн.

Полтавский окружной админсуд признал такие действия незаконными. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области провести с 27.11.2025 индексацию пенсиипутем последовательного увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учтен для исчисления пенсии в размере 7 763,17 грн, на коэффициенты увеличения 1,11, 1,14, 1,197, 1,0796, 1,115, и в связи с чем провести перерасчет и выплату пенсии с 27.11.2025, с учетом ранее выплаченных сумм пенсии", – говорится в материалах дела.

Это одно из десятков тысяч решений в пользу пенсионеров. В прошлом году Верховный Суд удовлетворил иск одного из пенсионеров и обязал провести перерасчет пенсии так, чтобы полную индексацию начали проводить сразу после назначения выплаты.

Фактически, суды низших инстанций должны руководствоваться решениями Верховного Суда (и делают это). Поэтому почти со стопроцентной вероятностью любой пенсионер, которому вместо полной индексации пересчитали выплаты на небольшой процент, сможет обратиться в суд и добиться перерасчета. И суды приняли уже более 30 тыс. решений (абсолютное большинство – в пользу пенсионеров) о перерасчете пенсий из-за неправильной индексации.

