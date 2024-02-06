Украинцы в 2024-м обязаны заплатить налоги за квартиры, которые давно купили: какой размер 

В Украине в 2024-м владельцы относительно больших квартир и домов обязаны заплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024-м составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, которая превышает 60 квадратов для квартиры и 120 для дома).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украинцы должны платить налог только в том случае, если они владеют недвижимостью, площадь которой выше нормы. Эта норма определена Налоговым кодексом и составляет 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома.

Если у вас есть и квартира, и дом, то общая "норма" составит 180 квадратов. Однако если у вас есть две квартиры, норма все равно будет составлять 60 квадратов (т. е. если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы).

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один нюанс. Если квартира разделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит супруге и мужу, налог платить не нужно (при норме в 60 квадратов на собственника каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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