Украинцы жалуются на "Национальный кешбэк": чем недовольны

Украинцы жалуются Госпотребслужбе на неначисление средств по программе "Нациоанальный кешбэк". Однако решать эту проблему не входит в ее обязанности. При этом следует помнить: кешбэк начисляется за покупку не всех товаров украинского производства.

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Об этом сообщили эксперты в Защиты прав потребителей. Там отметили: средства начисляются лишь за приобретение товаров продавцов и производителей, которые присоединились к экспериментальному проекту согласно соответствующему Порядку.

"В последнее время в адрес Госпродпотребслужбы все чаще поступают обращения потребителей по поводу неначисления так называемого кешбэка за покупку товаров украинского производства. ... Согласно Порядку, Госпродпотребслужба не наделена полномочиями рассматривать вопросы правильности, полноты и своевременности начисления кешбэка потребителям за покупку товаров украинского производства", – говорится в сообщении.

Отмечается: согласно Порядку, на Госпродпотребслужбу возложены полномочия "исключительно по проведению проверки информации о товаре украинского производства" на предмет ее соответствия информации, указанной производителем при включении в перечень товаров украинского производства.

В то же время, покупатели, подчеркивается, могут самостоятельно проверить, включен ли товар в программу, или нет. Сделать это, отмечается, можно с помощью портала Дія.

Украинцам насчитали деньги по "Национальному кешбэку" за октябрь

В свою очередь, в Министерстве экономики сообщили, что за октябрь 2024 украинцы накопили втрое больше Национального кешбэка, чем месяцем ранее. Общая сумма составляет 125 млн грн, а выплатят деньги в конце ноября. Получат же украинцы в среднем по 65 грн.

Там отметили: количество участников же программы выросло почти вдвое. Так, по состоянию на 31 октября 3 млн граждан открыли 3,2 млн карт "Национальный кэшбек".

"Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, произойдет в конце ноября на карту для выплат "Национальный кэшбек". Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дії", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, каждый украинец сможет подать заявку на тысячу от Зеленского, которую можно будет потратить на украинские товары и услуги в течение 2025 года. Заявки будут оформляться через Дію в течение зимы, а использовать выплату также можно будет для поддержки ВСУ.

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