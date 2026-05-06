Такого еще не было: украинцы назвали коррупцию большей проблемой, чем война

Впервые с начала полномасштабной войны 54% украинцев в прямом выборе назвали коррупцию большей угрозой, чем саму войну (39%). Но есть нюанс, ведь в открытом формате без подсказок 65% респондентов все же называют главным вызовом именно войну, а коррупцию – только 29%.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС). Отмечается, что общество все больше обращает внимание на внутренние проблемы, которые могут влиять на способность страны противостоять агрессии.

Когда респондентам задали прямой вопрос, что является большей угрозой для страны – коррупция во власти или военная агрессия России, большинство выбрали именно коррупцию. Согласно результатам:

54% назвали главной угрозой коррупцию;

39% – войну;

7% не смогли определиться.

Отмечается, что это впервые за время полномасштабной войны, когда в таком формате ответа коррупция "побеждает" войну. Социологи отмечают, что такой результат не означает, что украинцы стали меньше бояться войны.

Скорее речь идет о росте чувствительности к внутренним проблемам государства, которые непосредственно влияют на эффективность обороны, экономики и доверие к власти. Впрочем, если не ограничивать людей двумя вариантами, картина меняется. В формате открытого вопроса, когда украинцев просили самостоятельно назвать самые большие вызовы – результаты выглядят иначе:

65% назвали войну;

29% – коррупцию.

То есть в обычном, "спонтанном" мышлении война остается главной проблемой. Но когда приходится выбирать между двумя конкретными вариантами, многие отдают предпочтение борьбе с коррупцией.

Отдельно исследователи обратили внимание на связь между оценками угроз и уровнем доверия к власти, в частности к президенту Владимиру Зеленскому. Чем ниже доверие, тем чаще люди называют коррупцию главной проблемой:

среди тех, кто совсем не доверяет президенту, 76% считают коррупцию большей угрозой, чем войну;

среди тех, кто "скорее не доверяет" – 56% против 37%;

среди тех, кто доверяет – мнения почти уравниваются;

а среди тех, кто полностью доверяет – уже чуть больше людей считают большей угрозой именно войну.

Социологи также отмечают, что по сравнению с 2024 годом стало меньше тех, кто не может определиться с ответом. По их словам, это означает что позиции граждан становятся более четкими и сформированными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за первый квартал 2026 года в Украине НАПК во время мониторинга образа жизни должностных лиц выявило признаки необоснованных активов и незаконного обогащения на общую сумму более 100 млн грн. В центре внимания специалистов НАПК находились представители различных ветвей власти и органов местного самоуправления.

