Украинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: кому предоставять и какие правила

Украинские семьи с низкими доходами могут оформить через Дію базовую социальную помощь, которая позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. Размер такой выплаты не является фиксированным: сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4500 грн.

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Базовую соцпомощь сейчас выплачивают в рамках экспериментального проекта, который стартовал 1 июля 2025 года и рассчитан до 1 июля 2027 года. Об основных правилах выплаты говорится на портале Дія.

Программа предусматривает замену нескольких видов социальной помощи одной выплатой. В частности, это:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты на детей одиноких матерей или отцов;

помощь многодетным семьям;

временная помощь детям, родители которых не платят алименты или не могут их содержать.

Как определяют размер базовой выплаты

Размер помощи определяют как разницу между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и ее среднемесячным доходом. Для первого члена семьи учитывают 100% базовой величины – 4500 грн. Для каждого следующего взрослого члена семьи – 70%, или 3150 грн. При этом для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и человека с инвалидностью I или II группы также учитывается полная базовая величина – 4500 грн.

Категория члена семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчетная сумма Уполномоченный представитель (1 член семьи, подает заявление) 100% 4500 грн Несовершеннолетние дети (до 18 лет) 100% 4500 грн Лица с инвалидностью I или II группы 100% 4500 грн Остальные члены семьи 70% 3150 грн

Например, в семье четыре человека – двое взрослых и двое детей. Тогда совокупная базовая величина составит16 650 грн: 4500 грн за первого взрослого, 3150 грн за второго и по 4500 грн за каждого ребенка. Если среднемесячный доход такой семьи составляет 10 860 грн, размер соцвыплаты будет равен 5790 грн.

Доходы семьи для расчета определяют в установленном порядке. При этом учитываются, в частности, отдельные виды государственной помощи, алименты, благотворительная помощь и доходы от депозитов. Полный перечень доходов, которые учитываются или не учитываются, определен правительственными правилами.

Для людей пенсионного возраста, которые достигли права на пенсию, но не имеют достаточного страхового стажа, действует отдельный расчет. При стаже менее 10 лет учитывается 53% базовой величины – 2385 грн, от 10 до 20 лет – 62%, или 2790 грн, от 20 до 30 лет – 70%, или 3150 грн, а при стаже 30 лет и более – 88%, или 3960 грн.

Как оформить выплату

Обратиться можно онлайн через приложение Дія или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Для подачи заявления в электронной форме уполномоченный представитель семьи должен:

быть совершеннолетним;

иметь РНОКПП и документ, удостоверяющий личность, оформленный средствами Единого государственного демографического реестра.

Процедура предусматривает два этапа. Сначала семья подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь. После этого система определяет ориентировочный размер выплаты. Если предложенная сумма устраивает семью, подается заявление о назначении выплаты.

При этом переход на новый вид помощи не является автоматическим после первого обращения. Если семья не соглашается с рассчитанной суммой и не подает заявление о назначении, ранее назначенные виды помощи не прекращаются.

Базовую социальную помощь назначают на шесть месяцев. В дальнейшем ее могут автоматически продлевать на время действия экспериментального проекта при условии соответствия установленным критериям.

Кому могут отказать в выплате

Наличие низкого дохода само по себе не гарантирует получение базовой соцпомощи. При назначении выплаты также проверяют имущественное положение семьи и занятость ее трудоспособных членов.

Помощь могут не назначить, если:

члены семьи в течение 12 месяцев до обращения совершили операцию на сумму более 100 тыс. грн или приобрели на такую сумму определенное имущество либо транспорт, или купили иностранную валюту или драгоценные металлы;

или приобрели на такую сумму определенное имущество либо транспорт, или купили иностранную валюту или драгоценные металлы; на депозитных счетах членов семьи на начало соответствующего месяца находится более 100 тыс. грн или они владеют облигациями внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн.

Также учитывается наличие дополнительного жилья и другого имущества, хотя для отдельных категорий предусмотрены исключения.

Отдельные требования действуют для трудоспособных членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны работать, учиться, заниматься предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью, проходить военную службу или быть зарегистрированными как безработные либо как ищущие работу. При этом правила предусматривают исключения, в частности для людей, которые ухаживают за малолетними детьми или лицами, нуждающимися в уходе.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторым украинцам раздадут по 19 тыс. грн на отопление. Обратиться нужно до 30 октября, а помощь выплатят на банковский счет или через "Укрпочту".

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