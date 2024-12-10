Украинцы могут получить "зимние" 1000 грн без Дії: список банков
Украинцы смогут получить 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка" (т.н. "тысяча Зеленского") через банки-партнеры. Как объяснили в Кабмине, такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не используют Дію, а также на опекунов несовершеннолетних детей. В настоящее время, в список банков входят 14 учреждений – в частности, ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и пр.
О возможности получить деньги в банках сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: достаточно обратиться в банк, написать заявление, "и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства".
В целом же, рассказал глава Правительства, в настоящее время украинцы через Дію уже подали более 6 млн заявлений на получение 1 000 грн. И эта цифра, по его словам, постоянно увеличивается.
Через какие банки можно получить "тысячу Зеленского"
Как говорится на сайте самой "Зимової єПідтримки", в настоящее время в программе участвуют 14 банков. Это:
- А-Банк;
- Аккордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- Банк Глобус;
- Радабанк;
- Ощадбанк;
- monobank (АО "Универсал Банк");
- Raiffeisen Bank;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- Укргазбанк;
- Банк Кредит Днепр;
- Банк "Клиринговый Дом".
Как подать заявку на получение 1 000 грн в банке
Чтобы получить выплату через банк, следует предоставить пакет документов. В частности:
- Паспорт гражданина Украины и РНОКПП (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, ранее – индивидуальный налоговый номер, ИНН). Если нет РНОКПП – паспорт с соответствующей отметкой.
- Свидетельство о рождении (в случае, если пособие оформляется для малолетних или несовершеннолетних лиц).
- Документ, подтверждающий установление опеки, попечительства или подтверждение законного представительства.
После оформления заявления будет проведена проверка. Если она пройдет успешно, банк:
- откроет специальный счет для выплаты пособия по программе;
- оформит банковскую карту Национальный кэшбек (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства.
"Информацию о зачислении средств банк сообщит через СМС или мобильное приложение. Выплата производится в течение 10 дней", – рассказали в "Зимовій єПідтримці".
В то же время, отметили там, если в системе Дія выявляется дублирование заявки или нарушения, в получении выплаты будет отказано. Об этом претендент на нее узнает сразу в банке.
"Если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через Дію или отделение банка-партнера, это означает, что вы внесены в перечень получателей выплаты через Укрпочту. Или заявка уже была ранее подана через Дію или через банк", – рассказали в поддержке.
Как получить выплату через "Укрпочту"
Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:
- средства выдаются в виде талонов, которые могут быть использованы частями;
- максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;
- талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.
Чтобы получить выплату, нужно сделать несколько шагов. А именно:
- посетить отделение "Укрпочты" во время выплатного периода (с 4 по 25 число месяца);
- проверить свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;
- забрать талоны и использовать их для предусмотренных программой потребностей.
Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.
Как сообщал OBOZ.UA, Получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства можно направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.
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