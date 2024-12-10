Украинцы могут получить "зимние" 1000 грн без Дії: список банков

Украинцы смогут получить 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка" (т.н. "тысяча Зеленского") через банки-партнеры. Как объяснили в Кабмине, такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не используют Дію, а также на опекунов несовершеннолетних детей. В настоящее время, в список банков входят 14 учреждений – в частности, ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и пр.

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О возможности получить деньги в банках сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: достаточно обратиться в банк, написать заявление, "и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства".

В целом же, рассказал глава Правительства, в настоящее время украинцы через Дію уже подали более 6 млн заявлений на получение 1 000 грн. И эта цифра, по его словам, постоянно увеличивается.

Через какие банки можно получить "тысячу Зеленского"

Как говорится на сайте самой "Зимової єПідтримки", в настоящее время в программе участвуют 14 банков. Это:

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радабанк;

Ощадбанк;

monobank (АО "Универсал Банк");

Raiffeisen Bank;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Укргазбанк;

Банк Кредит Днепр;

Банк "Клиринговый Дом".

Как подать заявку на получение 1 000 грн в банке

Чтобы получить выплату через банк, следует предоставить пакет документов. В частности:

Паспорт гражданина Украины и РНОКПП (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, ранее – индивидуальный налоговый номер, ИНН). Если нет РНОКПП – паспорт с соответствующей отметкой.

Свидетельство о рождении (в случае, если пособие оформляется для малолетних или несовершеннолетних лиц).

Документ, подтверждающий установление опеки, попечительства или подтверждение законного представительства.

После оформления заявления будет проведена проверка. Если она пройдет успешно, банк:

откроет специальный счет для выплаты пособия по программе;

оформит банковскую карту Национальный кэшбек (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства.

"Информацию о зачислении средств банк сообщит через СМС или мобильное приложение. Выплата производится в течение 10 дней", – рассказали в "Зимовій єПідтримці".

В то же время, отметили там, если в системе Дія выявляется дублирование заявки или нарушения, в получении выплаты будет отказано. Об этом претендент на нее узнает сразу в банке.

"Если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через Дію или отделение банка-партнера, это означает, что вы внесены в перечень получателей выплаты через Укрпочту. Или заявка уже была ранее подана через Дію или через банк", – рассказали в поддержке.

Как получить выплату через "Укрпочту"

Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:

средства выдаются в виде талонов, которые могут быть использованы частями;

максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;

талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.

Чтобы получить выплату, нужно сделать несколько шагов. А именно:

посетить отделение "Укрпочты" во время выплатного периода (с 4 по 25 число месяца);

проверить свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;

забрать талоны и использовать их для предусмотренных программой потребностей.

Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, Получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства можно направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.

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