УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцы могут получить "зимние" 1000 грн без Дії: список банков

Роман Костюченко
Личные финансы
3 минуты
3,2 т.
Украинцы могут получить по 1000 грн 'єПідтримки' в банках

Украинцы смогут получить 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка" (т.н. "тысяча Зеленского") через банки-партнеры. Как объяснили в Кабмине, такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не используют Дію, а также на опекунов несовершеннолетних детей. В настоящее время, в список банков входят 14 учреждений – в частности, ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и пр.

Видео дня

О возможности получить деньги в банках сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: достаточно обратиться в банк, написать заявление, "и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства".

В целом же, рассказал глава Правительства, в настоящее время украинцы через Дію уже подали более 6 млн заявлений на получение 1 000 грн. И эта цифра, по его словам, постоянно увеличивается.

Украинцы смогут получить тысячу Зеленского через ПриватБанк и другие банки

Через какие банки можно получить "тысячу Зеленского"

Как говорится на сайте самой "Зимової єПідтримки", в настоящее время в программе участвуют 14 банков. Это:

  • А-Банк;
  • Аккордбанк;
  • ПриватБанк;
  • Sense Bank;
  • Банк Глобус;
  • Радабанк;
  • Ощадбанк;
  • monobank (АО "Универсал Банк");
  • Raiffeisen Bank;
  • ПУМБ;
  • Укрсиббанк;
  • Укргазбанк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Банк "Клиринговый Дом".

Как подать заявку на получение 1 000 грн в банке

Чтобы получить выплату через банк, следует предоставить пакет документов. В частности:

  • Паспорт гражданина Украины и РНОКПП (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, ранее – индивидуальный налоговый номер, ИНН). Если нет РНОКПП – паспорт с соответствующей отметкой.
  • Свидетельство о рождении (в случае, если пособие оформляется для малолетних или несовершеннолетних лиц).
  • Документ, подтверждающий установление опеки, попечительства или подтверждение законного представительства.

После оформления заявления будет проведена проверка. Если она пройдет успешно, банк:

  • откроет специальный счет для выплаты пособия по программе;
  • оформит банковскую карту Национальный кэшбек (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства.

"Информацию о зачислении средств банк сообщит через СМС или мобильное приложение. Выплата производится в течение 10 дней", – рассказали в "Зимовій єПідтримці".

В то же время, отметили там, если в системе Дія выявляется дублирование заявки или нарушения, в получении выплаты будет отказано. Об этом претендент на нее узнает сразу в банке.

"Если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через Дію или отделение банка-партнера, это означает, что вы внесены в перечень получателей выплаты через Укрпочту. Или заявка уже была ранее подана через Дію или через банк", – рассказали в поддержке.

Как получить выплату через "Укрпочту"

Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрено получение выплаты через "Укрпочту". Особенности этого способа:

  • средства выдаются в виде талонов, которые могут быть использованы частями;
  • максимальное количество талонов – три, минимальная сумма расхода за один талон – 200 гривен;
  • талоны можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, пополнения мобильного счета или благотворительных взносов.

Чтобы получить выплату, нужно сделать несколько шагов. А именно:

  • посетить отделение "Укрпочты" во время выплатного периода (с 4 по 25 число месяца);
  • проверить свою фамилию в списках, предоставленных Пенсионным фондом Украины;
  • забрать талоны и использовать их для предусмотренных программой потребностей.

Талоны действуют три месяца. Неиспользованные средства по истечении срока возвращаются в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, Получить "тысячу Зеленского" украинцы могут без передачи информации о своих транзакциях. Денежные средства можно направить на благотворительность, оплату коммунальных услуг или другие нужды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!