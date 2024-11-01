Украинцев обманывают с выплатой "тысячи Зеленского": разоблачена новая схема обмана

Мошенники воспользовались решением украинских властей выплатить гражданам по 1000 гривен финансовой поддержки. Они начали распространять в интернете фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев.

Видео дня

О новой мошеннической схеме сообщили в Министерстве социальной политики. В госучреждении отметили, что своих жертв киберпреступники ищут, в частности, и в Telegram-каналах.

В Минсоци призвали граждан и СМИ не доверять таким сообщениям, не переходите по соответствующим ссылкам и не распространять эти данные. Указанные ресурсы мошеннические – у тех, кто перейдет по ссылке будут требовать указать персональные данные банковских карт, после чего мошенники смогут получить доступ всех средств на счетах.

"Вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства. А возможность получить 1000 грн в рамках программы Зимняя есть Поддержка будет осуществляться через официальное приложение Действие ", – пояснили в министерстве.

Официальную информацию о социальной поддержке населения можно получить на интернет-страницах Минсоца:

1000 грн от правительства: как получить деньги

Для получения помощи в размере 1000 гривен необходимо оформить виртуальную карту "Национального Кэшбека" в приложении Действие. После активации опции "Получить 1000" средства будут автоматически перечислены на счет получателя. Облагать налогом эти средства не планируется, поскольку они считаются государственной помощью. Программу реализуют на основе остатков средств из программы "Национальный кэшбек", на которую правительство выделило около 3 миллиардов гривен.

По данным аналитиков, выплаты по программе имеют "маркированное" назначение и могут быть использованы только на определенные виды расходов. Они включают:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств украинского производства;

книги, театральные билеты и другие культурные мероприятия;

пожертвования на Вооруженные силы Украины.

Этот механизм позволяет направить средства в поддержку критических секторов украинской экономики, что обеспечивает дополнительный спрос и поддерживает внутренний рынок. Благодаря возможности пожертвовать на армию, украинцы могут направить часть помощи в поддержку оборонных сил, однако непосредственно средства на оборону направляться не могут из-за международных обязательств.

По прогнозам, к программе могут присоединиться около 15 млн человек, то есть программа потребует около 15 млрд гривен. В Минэкономики отмечают, что программа не требует дополнительных расходов государственного бюджета, поскольку финансирование предоставляется за счет средств, не использованных в 2024 году в рамках других бюджетных программ.

Но, как уже сообщал OBOZ.UA, деньги рассчитаны для всех проживающих в Украине граждан. То есть принять участие в программе не смогут находящиеся за рубежом украинские беженцы. Программа направлена на поддержку населения страны в условиях возможных зимних перебоев и ограничена использованием полученных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!