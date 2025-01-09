Украинцы просили больше не выплачивать "тысячу Зеленского": президент ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проанализировать некоторые аспекты программы "Зимняя єПідтримка". Таким образом глава государства отреагировал на петицию, которая собрала 25 тысяч подписей менее чем за месяц.

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Петиция и ответ Зеленского на нее опубликованы на сайте президента. Автор документа отмечает неуместность программы "Зимняя єПідтримка", в рамках которой каждый украинец, проживающий на территории государства, может получить 1000 гривен финансовой поддержки.

В документе говорится, что средства на реализацию программы были выделены тогда, когда при расходах бюджета в 3,7 трлн гривен, 1,78 трлн дефицитны, и эти средства финансируются на средства международных партнеров. Кроме того, Силы безопасности и обороны Украины сталкиваются с проблемами финансирования.

"Цель этой программы – поддержка населения в зимний период, что очевидно необходимо для определенного количества граждан. Однако это необходимо только для определенного перечня граждан: пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей, вынужденно перемещенных лиц и тп.", – отмечает инициатор.

Также автор призвал президента направить средства на другие правительственные программы, например, "єОселя". Петиция была опубликована на сайте президента 14 ноября. На 9 января ее подписали 25 714 человек. Для рассмотрения главой государства на 25 тыс. необходимых.

"Запуск программы по выплате единовременной государственной помощи гражданам должен способствовать поддержке украинских семей в зимний период и оживлению спроса на украинские товары и услуги", – говорится в ответе Зеленского. Он также подчеркнул, что данный проект является экспериментальным.

На этом фоне президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести дополнительный анализ указанных в петиции проблемных вопросов с учетом результатов текущего мониторинга процесса внедрения программы на практике. Авторы петиции проинформируют о результатах такой проверки. По состоянию на 7 января более 11 миллионов украинцев подали заявки на единовременную выплату в 1000 грн по программе "Зимняя поддержка".

Как уже сообщал OBOZ.UA, средства по программе "Зимняя єПідтримка" зачисляются на текущий счет со специальным режимом использования, однако все равно подлежат общим правилам декларирования. При внесении информации в декларацию в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки", рекомендуется указать тип дохода как "Другое" и уточнить, что это "Денежная помощь "Зимняя єПідтримка".

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