Украинцы платят налог на элитные авто: поступления резко выросли
За первый квартал 2026 года украинцы уплатили в бюджет почти 83 млн грн транспортного налога. Эта сумма на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года – 66,1 млн грн. Регионы-лидеры по уплате налога – Киев, Днепропетровщина, Львовщина и Киевщина.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС) Украины. По их информации, сумма поступлений в бюджет составила 82,9 млн грн. Она выросла на 16,8 млн грн по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Регионы-рекордсмены по получению транспортного налога:
- Киев – 24,4 млн грн;
- Днепропетровщина – 8,3 млн грн;
- Львовщина – 6,6 млн грн;
- Киевщина – 6,1 млн грн.
В сумме это получается 45,5 млн грн. Таким образом, более половины общего объема сбора было уплачено именно в этих регионах.
За какие авто нужно платить транспортный налог и какая ставка
Транспортный налог – это фиксированный сбор в размере 25 тыс. грн за каждую единицу транспорта, которая подпадает под налогообложение. Итак, исходя из данный ГНС налог был уплачен за примерно 3 320 автомобилей.
Под налогообложение подпадают легковые автомобили, если в отношении них одновременно выполняются два условия:
- возраст авто: с года выпуска прошло не более 5 лет.
- среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы – в 2026 году это более 3,2 млн грн.
Поэтому, если автомобилю всего 2 года, но его среднерыночная стоимость по методике Минэкономики меньше порога (например, 2,5 млн грн) – налог платить не нужно. И наоборот: если очень дорогой Bentley уже старше 5 лет – он также не является объектом налогообложения.
Итак, несколько примеров моделей машин из нынешнего списка:
В каких случаях нужно платить налоги, при продаже автомобилей
Иногда продажа авто и другого движимого имущества тоже подпадает под налогообложение. Поэтому, если это первая продажа авто за год – не нужно платить налог. Во всех других случаях – должен быть уплачен налог и в некоторых случаях военный сбор.
Основные правила относительно легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов:
- 0 % – первая продажа в году;
- 5 % – вторая продажа;
- 18 % НДФЛ + 5 % военного сбора – третью и каждую последующую.
Другие транспортные средства (кроме легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда):
- 5 % – первая и вторая продажа в году;
- 18 % НДФЛ + 5 % военного сбора – третья и каждая последующая.
Рассчитать среднерыночную стоимость автомобиля можно по ссылке. Также можно ознакомиться с полным списком авто, которые подпадают под налогообложение.
