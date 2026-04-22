Украинцы платят налог на элитные авто: поступления резко выросли

За первый квартал 2026 года украинцы уплатили в бюджет почти 83 млн грн транспортного налога. Эта сумма на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года – 66,1 млн грн. Регионы-лидеры по уплате налога – Киев, Днепропетровщина, Львовщина и Киевщина.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС) Украины. По их информации, сумма поступлений в бюджет составила 82,9 млн грн. Она выросла на 16,8 млн грн по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Регионы-рекордсмены по получению транспортного налога:

Киев – 24,4 млн грн;

Днепропетровщина – 8,3 млн грн;

Львовщина – 6,6 млн грн;

Киевщина – 6,1 млн грн.

В сумме это получается 45,5 млн грн. Таким образом, более половины общего объема сбора было уплачено именно в этих регионах.

За какие авто нужно платить транспортный налог и какая ставка

Транспортный налог – это фиксированный сбор в размере 25 тыс. грн за каждую единицу транспорта, которая подпадает под налогообложение. Итак, исходя из данный ГНС налог был уплачен за примерно 3 320 автомобилей.

Под налогообложение подпадают легковые автомобили, если в отношении них одновременно выполняются два условия:

возраст авто: с года выпуска прошло не более 5 лет.

среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы – в 2026 году это более 3,2 млн грн.

Поэтому, если автомобилю всего 2 года, но его среднерыночная стоимость по методике Минэкономики меньше порога (например, 2,5 млн грн) – налог платить не нужно. И наоборот: если очень дорогой Bentley уже старше 5 лет – он также не является объектом налогообложения.

Итак, несколько примеров моделей машин из нынешнего списка:

Марка Модель (примеры комплектаций) Tesla Model S Plaid, Model X LR Toyota Sequoia, Tundra (свежие годы выпуска) Porsche Cayenne, Panamera, Taycan BMW X5, X6, X7 (с мощными двигателями и в высоких комплектациях), серии 7 и 8 Mercedes-Benz G-Class (G-Wagon), S-Class, EQS Land Rover Range Rover, Range Rover Sport Audi Q7, Q8, RS-серии

В каких случаях нужно платить налоги, при продаже автомобилей

Иногда продажа авто и другого движимого имущества тоже подпадает под налогообложение. Поэтому, если это первая продажа авто за год – не нужно платить налог. Во всех других случаях – должен быть уплачен налог и в некоторых случаях военный сбор.

Основные правила относительно легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов:

0 % – первая продажа в году;

5 % – вторая продажа;

18 % НДФЛ + 5 % военного сбора – третью и каждую последующую.

Другие транспортные средства (кроме легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда):

5 % – первая и вторая продажа в году;

18 % НДФЛ + 5 % военного сбора – третья и каждая последующая.

Рассчитать среднерыночную стоимость автомобиля можно по ссылке. Также можно ознакомиться с полным списком авто, которые подпадают под налогообложение.

Ранее OBOZ.UA писал, что некоторые украинцы должны уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры – 120 грн за каждый кв. м.

