Пылают порты и НПЗ: ВСУ устроили грандиозную атаку на военные объекты РФ. Все детали, фото и видео

Ночью и утром Россия оказалась под массированной дроновой атакой Украины. В Краснодарском крае БпЛА подожгли очередную нефтебазу, а в Ленинградской области, где под ударами снова оказалась база российского Балтийского флота в Кронштадте и 15 арсенал вооружений, заявили о "беспрецедентной атаке", объявили частичную эвакуацию и призвали россиян не выходить из дома.

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"Подогрели" украинские воины оккупантов и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, зрелищные пожары после прилетов фиксировались на территории порта в Мариуполе. OBOZ.UA собрал кадры и информацию о новых поражениях.

В России заявили массированной украинской атаке

В российском минобороны утром заявили о "перехвате и уничтожении" 376 украинских БпЛА самолетного типа.

Там утверждают, что сбивали наши дроны над 14 регионами РФ, а также над временно оккупированным Крымом, созданным Москвой на грузинской земле квазигосударством "Республика Абхазия" и над акваториями Черного и Азовского морей.

Краснодарский край

Утром 6 июня неизвестные добрые дроны атаковали Усть-Лабинск в Краснодарском крае РФ. Там под удар попала нефтебаза, на которой после попадания вспыхнул масштабный пожар.

По данным ряда украинских Telegram-каналов, а также российского независимого издания ASTRA, пожар вспыхнул на "Полтавской нефтебазе", основным поставщиком которой являются нефтеперерабатывающие заводы группы компаний "Лукойл".

Подтвердили поражение этого объекта и в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Лабинского района.

"В результате атаки БПЛА на территории ОАО "Полтавская нефтебаза" в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров" — сообщили там.

На атакованной нефтебазе размещено 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, различных видов дизельного топлива (включая летнее, межсезонное и ОПТИ), а также керосина ТС-1, мазута и газового топлива.

Ленинградская область

Целый "букет" попаданий фиксировался утром в Ленинградской области РФ – в частности, в районе Санкт-Петербурга, где сегодня, 6 июня, проходит заключительный день важного для Кремля Петербургского международного экономического форума.

Гостей этого пафосного и дорогостоящего действа вновь ожидали незабываемые впечатления.

Так, взрывы и пожары фиксировались в Кронштадте. Там, согласно сообщению Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, дроны спецназовцев и их побратимов из Сил беспилотных систем и Службы безопасности Украины дотянулись до военно-морской базы Балтийского флота РФ "Кронштадт" под Санкт-Петербургом – за более чем тысячу километров от Украины.

"Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание", – отметили в ССО.

Там добавили, что этот удар для врага особенно болезненный после того, как Силы обороны практически умножили на ноль его Черноморский флот, ранее базировавшийся в оккупированном Крыму.

"Кронштадт" является символом военно-морских сил России и стратегическим элементом военной машины врага. На базе размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности. После уничтожения Украиной части возможностей России в Черном море значение "Кронштадта" в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь дошла очередь гореть и до одной из старейших военно-морских баз РФ", – отметили в ССО.

Среди целей, которые, вероятно, были поражены, называли Кронштадский морской завод: там сообщалось о прилете и пожаре.

"Местные пишут, что есть прилет в районе Кронштадтского морского завода", – пишет Exilenova+, несколько позже со ссылкой на очевидцев добавляя, что на территории упомянутого предприятия вспыхнул пожар.

Это предприятие занимается ремонтом и сервисным обслуживанием военных и гражданских судов, а также ремонтом газотурбинных установок, дизельных двигателей, комплексной металлообработкой и т.д.

OSINT-аналитик ASTRA считает, что атакован мог быть также Кронштадтский морской кадетский военный корпус, большинство выпускников которого впоследствии продолжают службу в рядах оккупационной армии РФ.

"В результате атаки БПЛА в Кронштадте заметен дым над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Официальных подтверждений атаки пока нет. Ранее очевидцы опубликовали фотографии черного дыма над городом. Кадетский корпус расположен по адресу улица Зосимова, дом 15. Он расположен в километре от базы военных кораблей", – указано в сообщении.

В администрации Кронштадта объявили, что из-за утренней атаки БпЛА город закрыт на въезд и выезд.

"Приостановлено движение автобусов, закрыт вход на фестиваль "Паруса Кронштадта" на территории парка "Остров фортов", – поделились подробностями решения российские СМИ.

Вблизи населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области прилетело по 15-му арсеналу ВМФ РФ.

Это стратегический объект российского флота, выполняющий хранение, ремонт, обслуживание и утилизацию морских боеприпасов, торпед и ракетного вооружения. Обеспечивает потребности Балтийского флота РФ.

После удара там слышна вторичная детонация.

А в ASTRA утверждают, что в Петербурге мог быть атакован НИИ Морской теплотехники — ключевое предприятие по созданию подводного оружия.

"Очевидцы опубликовали фотографии дыма над Ломоносовым под Санкт-Петербургом. ASTRA установила, что дым может подниматься над НИИ Морской теплотехники, который расположен в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44", – указано в сообщении.

Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники) – оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия ВМФ. Институт был создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Долгое время он был филиалом ЦНИИ "Гидроприбор" в составе НПО "Уран". После распада СССР стал самостоятельной организацией.

Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники – выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем; создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, базирующихся на газотурбинных и поршневых двигателях; создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ (энергосиловой комплекс. – Ред.) и их подсистем; разработка и создание новых энергосистем .

"НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из самых совершенных в советском флоте", – добавили в ASTRA.

Во время атаки останавливал работу аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, он не отправлял и не принимал рейсы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не покидать дома из-за атаки БПЛА.

"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", — написал он.

Тех жителей города, которые рискнут выйти, просят не приходить в магазины без наличных.

"Петербуржцам не стоит ходить в магазины без наличных из-за перебоев интернета. Оплата банковскими картами и через СБП может быть временно недоступна, говорят продавцы", – предостерегали местные паблики.

А в Ломоносовском районе, где детонирует оружейный арсенал, объявили о частичной эвакуации.

"В Ломоносовском районе, на объекте министерства обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием – эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем", – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он также рассказал о "падении обломков в ряде районов", которые якобы привели лишь к "незначительным разрушениям". Ранее среди районов, где фиксировались последствия, чиновник называл Лужский, Волосовский и Ломоносовский районы.

По словам Дрозденко, во время "беспрецедентной атаки" российская ПВО якобы сбила 144 беспилотника над регионом.

Тюменская область

В российской Тюмени этой ночью загорелся один из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов России – Антипинском НПЗ. Правда, там наиболее вероятной причиной стало нарушение технологического процесса. Хотя и вероятность "дальнобойных санкций" окончательно отбрасывать не следует.

Возгорание произошло на одной из установок системы очистки. Причиной пожара, как могло стать нарушение технологического процесса.

Из-за того, что пожар произошел на территории промышленного предприятия, ему присвоили повышенный уровень сложности. К ликвидации огня привлечено несколько пожарно-спасательных подразделений.

Местные власти официально заявили, что информация о якобы атаке беспилотника не соответствует действительности.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых промышленных предприятий региона и одним из крупнейших частных НПЗ России.

Предприятие расположено в промышленной зоне вблизи микрорайона Антипино, более чем в 2000 километрах от границы с Украиной.

Проектная мощность завода превышает 9 миллионов тонн нефти в год. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые поставляются на внутренний рынок РФ.

Оккупированный Мариуполь

Взрывы и пожары фиксировались не только на территории РФ, но и во временно оккупированном украинском Мариуполе.

Там 6 июня под атакой оказался порт. После удара над ним поднялся дым.

6 июня стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе под атакой оказался порт. Из-за удара над городом поднимается дым.

На территории порта зафиксировано по меньшей мере три очага горения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разгромные атаки на флот и нефтебазы РФ. Он пояснил: поскольку российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать – будут продолжаться и украинские дальнобойные "санкции".

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