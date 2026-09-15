Украинцы перевели из-за рубежа миллиарды долларов: из какой страны больше всего

Украина сохраняет статус одного из крупнейших получателей денежных переводов из Европы, а главным источником транзакций по-прежнему является Польша. Впрочем, приток средств продолжает сокращаться – в 2025 году в страну поступило почти 7,9 млрд долларов (на 16,3% меньше, чем в предыдущем году).

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Об этом говорится в опубликованном исследовании Польского экономического института (PIE). Основной причиной падения эксперты называют сокращение чистой заработной платы краткосрочных и сезонных работников – сразу на 21,5% за год.

Как изменилась структура миграции

Объемы денежных переводов могли сократиться из-за трансформации украинской эмиграции. Полномасштабная война способствовала воссоединению семей за рубежом и их постоянному поселению в странах ЕС, что было облегчено либерализацией рынка труда, в результате чего:

в 2025 году доля заработков краткосрочных мигрантов упала до 55,5% от всех денежных переводов (против более 68% в 2021 году);

от всех денежных переводов (против более 68% в 2021 году); основную группу за рубежом составляют женщины с детьми , поскольку мужчинам призывного возраста выезд ограничен;

, поскольку мужчинам призывного возраста выезд ограничен; часть помощи диаспоры сместилась от прямых переводов родственникам к гуманитарным фондам, а финансовые возможности отправителей ограничивает экономическое давление в странах пребывания.

Польша остается главным источником переводов, хотя ее доля снизилась с 33,1% до 29%. Зато растет роль других стран:

США – 14,1%;

Великобритания – 9,1%;

Чехия – 8%.

Как это может повлиять

Несмотря на сокращение поступлений, это существенно не угрожает валютной стабильности Украины, ведь её ключевой опорой является международная финансовая помощь. Так, резервы НБУ на конец 2026 года прогнозируются на уровне около $70 млрд.

Главный риск падения объемов переводов заключается в другом – это показатель ослабления связи эмигрантов с родиной.

"С увеличением продолжительности пребывания денежные переводы, как правило, теряют своё значение, поскольку доходы и расходы мигрантов сосредотачиваются в стране пребывания. Поэтому сокращение денежных переводов может свидетельствовать не только о недостатке доходов, но и об ослаблении связей с родной страной", – отмечают авторы исследования.

Социологические наблюдения подтверждают эту тенденцию: украинцы, которые продолжают регулярно отправлять деньги домой, почти в 1,5 раза чаще планируют возвращаться в Украину по сравнению с теми, кто прекратил финансовую поддержку.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 51% украинских беженцев в Польше планируют вернуться в Украину, но 43% из них готовы сделать это только после окончания войны, тогда как 26% возвращаться не планируют, а 23% еще не определились. В то же время украинцы уже активно адаптировались в Польше: 73% имеют работу, 60% владеют польским языком на среднем или высоком уровне, а 44% допускают возможность остаться за границей навсегда.

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