Украинцы в Польше задумываются о возвращении: сколько беженцев хотят домой

Согласно опросу, 51 % украинских беженцев в Польше планируют вернуться в Украину, но 43 % из них готовы сделать это только после окончания войны, тогда как 26 % возвращаться не планируют, а 23 % ещё не определились. В то же время украинцы уже активно адаптировались в Польше: 73% имеют работу, 60% владеют польским языком на среднем или высоком уровне, а 44% допускают возможность остаться за границей навсегда.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 21–25 августа среди 1000 совершеннолетних украинских беженцев в Польше. Исследование проводилось методом CAWI, а для взвешивания выборки использовались данные УВКБ ООН о половозрастной структуре украинских беженцев в Польше.

Половина планирует вернуться, но не сейчас

В целом 51% опрошенных заявили, что намерены вернуться в Украину. Однако для большинства это не вопрос ближайшего будущего. Так, 43% респондентов планируют возвращение после окончания войны, тогда как еще 8% готовы вернуться уже в ближайшее время. В то же время 26% не планируют возвращаться в Украину, а 23% пока не определились.

То есть даже после нескольких лет жизни за границей значительная часть украинцев не отказалась от планов вернуться домой. В то же время результаты показывают и противоположную тенденцию, ведь почти половина опрошенных либо не хочет возвращаться, либо пока не приняла четкого решения.

Главным фактором, который может повлиять на решение о возвращении, остается безопасность. 71% опрошенных назвали именно безопасность и стабильность в Украине главным условием для возвращения. В частности, 36% назвали важным развитие украинской экономики, 26% — перспективы трудоустройства, а 21% — отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов.

Еще 12% обратили внимание на развитие социальной инфраструктуры, столько же — на возможность влиять на общественные изменения. Для 11% важна возможность принять участие в восстановлении страны, а еще для 11% фактором возвращения может стать ухудшение условий жизни за рубежом.

44% допускают возможность постоянного проживания за рубежом

В то же время исследование показало, что довольно большая часть украинцев уже рассматривает возможность окончательного переезда за пределы Украины. 44% респондентов хотели бы остаться за границей на постоянное жительство. Не планируют этого 43%, еще 13% пока не определились.

Среди тех, кто рассматривает возможность постоянного проживания за рубежом, больше всего людей хотят остаться именно в Польше — этот вариант выбрали 40%. Еще 17% хотели бы переехать в другую европейскую страну, а 6% рассматривают страны за пределами Европы. При этом 37% не определились, где именно хотели бы жить в будущем.

Отдельно социологи спрашивали о возможности получения польского гражданства. 34% опрошенных рассматривают такой вариант, в частности часть уже подала необходимые документы. Не планируют получать польское гражданство 46%, а ещё 20% не определились. Интересно, что среди видов помощи, которые могли бы облегчить жизнь украинцев в Польше, чаще всего называли именно возможность получить польское гражданство — её отметили 35% респондентов.

Украинцы постепенно интегрировались в польскую жизнь

Несмотря на неопределенность в отношении будущего, значительная часть украинцев уже адаптировалась к жизни в Польше. 57% опрошенных довольны собственным уровнем социальной адаптации, тогда как 37% им недовольны.

Особенно заметна языковая интеграция. 60% респондентов заявили, что владеют польским языком на среднем или высоком уровне. Еще 26% имеют базовые знания, 12% — начальный уровень, а совсем не знают польского лишь 2%. Для подавляющего большинства опрошенных языковой барьер уже не является главным препятствием для повседневной жизни в Польше.

В определенной степени это объясняется и продолжительностью пребывания украинцев в стране. Люди устраиваются на работу, снимают жилье, отдают детей в местные учебные заведения, пользуются польскими услугами и постепенно формируют свой круг общения.

Больше всего беспокоят СМИ, медицина и психологическое состояние

Среди основных проблем, с которыми украинцы сталкиваются в Польше, чаще всего называли негативное влияние СМИ – 45%. На втором месте оказались проблемы психического здоровья — о них отметили 29% опрошенных. Еще 28% говорят о затрудненном доступе к качественной медицине, а 24% — об общих проблемах со здоровьем.

Для 23% проблемой является недостаток возможностей для самореализации. По 22% назвали недостаточную социальную адаптацию, нехватку свободного времени и жилищные трудности. Еще 21% обратили внимание на физическую безопасность, по 19% — на высокую нагрузку и нехватку денег. Трудности с трудоустройством или утратой актуальности профессии отметили 17%.

Психологическое состояние по-прежнему представляет собой отдельную проблему. 26 % опрошенных часто или очень часто испытывали чрезмерную тревогу или панику, с которой не могли справиться. Еще 31% переживали подобные состояния время от времени. То есть даже после адаптации к повседневной жизни за рубежом война продолжает влиять на психологическое состояние значительной части украинцев.

Большинство работает

Важным признаком адаптации является трудоустройство. 73% украинских беженцев, принявших участие в опросе, имеют работу. Среди них 87% работают непосредственно в Польше, 4% — в Украине, а ещё 5% работают одновременно в нескольких странах.

Таким образом, для большинства украинцев пребывание в Польше уже связано не только с получением помощи, но и с собственной экономической активностью. Финансовое положение при этом меняется по-разному. За последний год 41% респондентов заявили, что оно фактически не изменилось. Еще 36% отметили улучшение, а 20% — ухудшение.

Собственное жилье для украинцев в Польше остается значительно менее доступным, чем аренда: 81% опрошенных снимают жилье. Собственную недвижимость в Польше имеют лишь 7%.

Еще 3% обеспечены жильем работодателем, по 2% проживают в польских семьях или у украинских друзей и знакомых, а 1% пользуется социальным жильем. Именно жилищный вопрос является одним из самых сложных для тех, кто хочет строить долгосрочную жизнь в Польше. Лишь 16% положительно оценивают возможность приобрести собственное жилье, тогда как 44% считают её недоступной.

Медицину и социальную поддержку оценивают сдержанно

В целом оценки жизни в Польше различаются в зависимости от сферы. Лучше всего украинцы оценивают возможности для полноценного досуга — положительную оценку им дали 57% опрошенных. Жизнь в Польше считают комфортной 41%, а доступность дошкольного и школьного образования положительно оценивают 39%.

В то же время медицина остается одной из самых проблемных сфер. Доступность качественной медицинской помощи положительно оценивают 26%, тогда как 32% дают отрицательную оценку. Возможность работать за достаточную оплату положительно оценивают 26%, а 27% — отрицательно. Социальную поддержку хорошо оценивают 20%, тогда как 29% ею недовольны.

Еще один показатель интеграции — социальное окружение. И здесь украинцы в значительной степени продолжают оставаться внутри собственного сообщества. У 45% респондентов ближайший круг общения состоит преимущественно из украинцев. Еще 34% одинаково много общаются и с украинцами, и с поляками.

Преимущественно с поляками общаются лишь 8% опрошенных. Еще 13% заявили, что вообще не имеют близкого круга общения. При этом отношение украинцев к полякам преимущественно положительное или нейтральное. 50% назвали свое отношение к местному населению теплым, а 44% — нейтральным.

За последние 12 месяцев 31% опрошенных сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности. Еще 22% сообщили о дискриминации из-за использования украинского языка. В то же время 49% не сталкивались с дискриминацией ни по одному из признаков, которые проверяли социологи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины готовит новый формат взаимодействия с беженцами, которые находятся за рубежом и рассматривают возможность возвращения. В общинах планируют привлекать волонтеров-"послов возвращения", которые будут рассказывать о жизни в конкретном месте, доступных возможностях и помогать тем, кто вернется, наладить контакты в Украине.

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