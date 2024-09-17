Украинцы обязаны заплатить налоги даже за старые квартиры: разъяснение налоговиков

В Украине в 2024 году должны заплатить налоги за квартиры и дома, площадь которых превышает норму. Норма для квартиры составляет 60 квадратов, а для домов – 120 квадратов.

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Как сообщили в Главном управлении ГНС в Одесской области, в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то есть ставку нужно рассчитывать с учетом минимальной зарплаты, в установленной на 1 января 2023 года. Она составила 6700 грн. Исходя из этого, ставка за квадратный метр не может быть больше 100,5 грн (6700 х 1,5%).

К примеру, каждый владелец недвижимости с помощью онлайн-калькулятора может самостоятельно рассчитать, сколько налога придется заплатить. Калькулятор исчисления суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц размещен на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Необходимо обратить внимание, если гражданин имеет право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Не платят налог на недвижимость владельцы объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица – плательщика налога (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ):

для квартиры/квартир независимо от их количества – до 60 кв. метров;

для жилого дома/домов независимо от их количества – до 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – до 180 кв. метров.

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления. При этом плательщики налога на недвижимое имущество имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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