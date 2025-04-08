Налоговая будет следить за каждым продажей на OLX? Украинцам объяснили важный нюанс

Ужесточение налогового контроля за продажей товаров на украинских онлайн-площадках типа OLX и Prom не будет касаться рядовых украинцев, а заденет только предпринимателей. У Государственной налоговой службы (ГНС) нет инструментов, чтобы отслеживать поступления на личные карты.

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Об этом OBOZ.UA заявила налоговая консультантка Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. Она отмечает, что налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков.

"Система учета данных РРО анализирует только данные тех транзакций, которые были фискализованы. То есть, это данные из работающих РРО, которые сравниваются с данными отчетности предпринимателей для выявления рисков и возможных злоупотреблений. Нововведения не позволяют налоговым органам получить информацию об операциях на личных счетах граждан, в том числе о поступлениях", – говорит Томашевская.

Впрочем, налоговая консультантка призывает прислушаться к совету ГНС тем украинцам, которые работают "в черный". Чтобы избежать штрафов и других проблем с законом, им следует зарегистрировать свой бизнес.

Томашевская также уточнила, как работают встроенные системы оплаты на торговых площадках в интернете. "Система ГНС видит исключительно фискализованные чеки. Ни доступа к системам платформ, ни к банкам у них нет", – отмечает экспертка.

Ранее в ГНС сообщили о новом инструменте для налогового контроля. Как отмечается, с начала марта Система учета данных РРО предоставляет информацию касательно:

граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары , то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации; физических лиц-предпринимателей (ФЛП), получающих средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

Впрочем, сами налоговики отмечают, что продажа личных вещей не расценивается как основание ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства и не влечет ни финансовой, ни административной ответственности. А усиление контроля за интернет-продажами осуществляется лишь для того, чтобы "предотвратить злоупотребления и уклонения от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности".

Кроме того, OBOZ.UA сообщал об обновленной форме налоговой декларации, которую украинские ФЛПы должны подать до 20 апреля. В ней впервые будет включен расчет к уплате военного сбора. Новые правила отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) действуют с 1 апреля.

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