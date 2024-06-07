Украинцы через несколько недель должны заплатить налоги даже за те квартиры, которые купили десятки лет назад: сколько придется отдать

Украинцы до 1 июля должны получить квитанции для уплаты налогов на недвижимость. Платить должны только украинцы, имеющие жилье площадью более 60 квадратов (если квартира) и более 120 квадратов (если дом). При этом не имеет значения, как если было получено в собственность это имущество.

О том, кто и сколько должен заплатить за свои квартиры и дома читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько нужно заплатить?

Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты, объясняют в Государственной налоговой службе. Налог пополняет местные бюджеты, поэтому местные власти выбирают ставку налога. Налоговый кодекс имеет ограничение: размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадрат.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6700 гривен (максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6700× 5%).

Кому нужно платить?

Платить нужно тем, кто владеет жильем, площадь которого превышает норму. И оплачивается только за те квадраты, что больше норм. Да, норма для квартиры составляет 60 кв. м, а для дома – 120 кв. м. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой служб

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один аспект. Если квартира поделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит мужу и жене, налог платить не нужно (при норме 60 квадратов на владельца каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то в сумму налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. Если оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф будет составлять уже 20%.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!