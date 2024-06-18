В Украине резко пересчитают цены на сигареты и стики: когда пачка будет стоить больше 170 грн

В Украине в первом чтении приняли законопроект №11090, который приведет к значительному повышению цен на сигареты. Сейчас документ готовится ко второму чтению. Его могут принять уже к 1 июля. Это позволит дополнительно собрать в бюджет около 612 млн грн в следующем году, постепенно поступления вырастут на 13,8 млрд грн в год, говорится в документе.

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Через четыре года пачка сигарет будет стоить около 173 грн (речь идет о пачке сигарет с фильтром средней ценовой категории). О том, как изменится стоимость сигарет в Украине из-за нового закона и каковы следующие шаги, читайте в материале OBOZ.UA.

Сигареты подорожают из-за директивы ЕС. Но это также поможет собрать больше средств

Украина еще несколько лет назад обязалась выполнить евродирективу 2011/64/EU, предусматривающую установление минимального акциза на сигареты в размере 90 евро за тысячу сигарет. При этом в предыдущей версии закона размер акцизов был определен в гривне. Из-за значительной девальвации оказалось, что Украина не выполнила условия ЕС.

Редакция OBOZ.UA рассчитала приблизительную стоимость пачки после принятия законопроекта. Акциз зафиксирован в евро, поэтому для оценки стоимости мы учитывали прогноз курса гривни, опубликованный МВФ. Кроме того, в прогнозе использован курс доллара к евро 1,07/1. Также в расчете есть предположение, что акциз, как говорится в директиве, должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки.

Итак, согласно расчетам редакции:

до пересмотра правил – 87,14 за пачку (согласно Госстату);

в 2024-м – 92,8 грн за пачку;

в 2025-м – 127,4 грн за пачку;

в 2026-м – 142,1 грн за пачку;

в 2027-м – 155,8 грн за пачку;

в 2028-м – 173,6 грн за пачку.

Итак, когда изменения примут, ожидается увеличение поступлений от сигарет в 2025-м в размере 612 млн грн, в 2026 году дополнительно в бюджет должно поступить 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд гривен. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять документ с определенными изменениями. В частности:

применять единый курс валют в течение года;

дополнить графиком повышения ставок акцизного налога на жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Сейчас в документе не предусмотрено удорожание жидкостей для сигарет. Однако есть отдельное решение по удорожанию табачных изделий для электронного нагревания, то есть стиков. Сейчас пачка стиков стоит около 85 грн. Если учитывать прогноз МВФ относительно курса гривни, а также планов по пересмотру ставок, то постепенно ее стоимость вырастет до 133,79 грн в среднем.

до пересмотра правил – 85 за пачку;

в 2024-м – 92,7 грн за пачку;

в 2025-м – 115 грн за пачку;

в 2026-м – 122,7 грн за пачку;

в 2027-м – 127,8 грн за пачку;

в 2028-м – 133,79 грн за пачку.

Как видно из двух графиков, сейчас стоимость хитсов незначительно отличается от стоимости пачки сигарет среднего класса. Однако правительство предложило ввести разные акцизы для обычных сигарет и стиков. Как результат, через четыре года пачка хитсов может быть на 39,81 грн дешевле пачки сигарет. Акцизные ставки между хитсами и обычными сигаретами разнятся и в странах ЕС.

Почему сигареты будут дороже хитсов

Минимальный акциз для 1000 сигарет предлагается повысить до 90 евро, а для изделий для систем нагрева – всего до 72 евро. Против такого решения, в частности, выступило ОО "Жизнь".

"По расчетам специалистов ОО "Жизнь", принятие налоговой преференции для ТИЭН, инициированной Министерством финансов Украины, приведет к недополучению в госбюджет Украины по меньшей мере 5,2 млрд грн ежегодно. Вопреки интересам Украины, эти средства из карманов граждан будут идти в пользу табачных компаний, включая международных спонсоров войны", – говорится в решении.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в своей колонке объяснил, для чего такая разница. "И здесь стоит отдельно заметить для сторонников максимального поднятия всех налогов и сразу – чрезмерный рост акцизов на ТИЭН может создать "благоприятные" условия для появления контрабанды из других стран, где ставки акциза и цены на них значительно ниже", – написал депутат.

Аргумент по увеличению уровня контрабанды после роста акцизов активно используют табачные компании. При этом на самом деле сейчас контрабандные сигареты производятся в Украине. Это те сигареты, с которых не платят налоги. Это наносит бюджету миллиардный ущерб.

В 2021 году Украина гармонизировала акцизы на ТИЭН и сигариллы до уровня сигарет. В 2023 году поступления в бюджет от акцизов на ТИЭН достигли 14,4 млрд грн. Применение различных акцизных ставок на ТИЭН и сигареты может создать ситуацию, когда пачка стиков через четыре года будет почти на 40 грн дешевле, чем пачка сигарет. И это, конечно, создаст конкурентное преимущество для производителей табачных изделий для электрического нагрева.