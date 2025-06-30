Украинцы обязаны платить налоги за свои авто: кому придется "отдать" 25 тысяч

За первые 5 месяцев 2025 года украинцы-владельцы элитных автомобилей уплатили 95,3 млн грн транспортного налога (ставка – 25 тыс. грн). Что на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году. Самые большие суммы поступили от собственников люксовых авто Киева – в целом на 29,5 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Госналоговой службе. Там отметили: в настоящее время транспортный налог уже уплатили более 5,6 тыс. человек.

Кроме Киева, подчеркивается, больше всего налога уплатили в Днепропетровской области – 9 млн грн. А также в:

Одесской – 8,3 млн грн.

Львовской – 6,3 млн грн.

За какие авто украинцы платят налоги

AstonMartin.

Audi.

Bentley.

BMW.

GMC.

Hymer-Mercedes.

Ineos.

Jaguar.

Lamborghini.

LandRover.

Lexus.

Lotus.

Lincoln.

McLaren.

Maserati.

Mercedes-AMG.

Mercedes-Benz.

Mercedes-Maybach.

Porsche.

Rolls-Royce.

Toyota.

Сколько нужно платить за каждый автомобиль

В целом, напомнили налоговики, транспортный налог платят владельцы элитных легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. При этом:

среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года;

в 2025 году эта сумма составляет 3 млн грн.

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

Украинцы массово покупают новые авто дороже 1,5 млн грн

Тем временем сами украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. Так:

в мае таких авто было куплено 6,7 тыс. штук;

по сравнению с маем 2024 года прирост составил 14,6%.

Самой популярной моделью стала Toyota RAV4 – таких было приобретено более 400 штук. Цена на такие машины стартует от 1,545 млн грн.

"Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda. Среди новых легковых автомобилей, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине, лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар", – рассказали в Институте исследований авторынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Украину было ввезено 6,2 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 46% всего рынка. А наиболее популярной моделью – TESLA Model Y.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!