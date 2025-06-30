Украинцы обязаны платить налоги за свои авто: кому придется "отдать" 25 тысяч
За первые 5 месяцев 2025 года украинцы-владельцы элитных автомобилей уплатили 95,3 млн грн транспортного налога (ставка – 25 тыс. грн). Что на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году. Самые большие суммы поступили от собственников люксовых авто Киева – в целом на 29,5 млн грн.
Об этом сообщили в Госналоговой службе. Там отметили: в настоящее время транспортный налог уже уплатили более 5,6 тыс. человек.
Кроме Киева, подчеркивается, больше всего налога уплатили в Днепропетровской области – 9 млн грн. А также в:
- Одесской – 8,3 млн грн.
- Львовской – 6,3 млн грн.
За какие авто украинцы платят налоги
- AstonMartin.
- Audi.
- Bentley.
- BMW.
- GMC.
- Hymer-Mercedes.
- Ineos.
- Jaguar.
- Lamborghini.
- LandRover.
- Lexus.
- Lotus.
- Lincoln.
- McLaren.
- Maserati.
- Mercedes-AMG.
- Mercedes-Benz.
- Mercedes-Maybach.
- Porsche.
- Rolls-Royce.
- Toyota.
Сколько нужно платить за каждый автомобиль
В целом, напомнили налоговики, транспортный налог платят владельцы элитных легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. При этом:
- среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года;
- в 2025 году эта сумма составляет 3 млн грн.
Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.
Украинцы массово покупают новые авто дороже 1,5 млн грн
Тем временем сами украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. Так:
- в мае таких авто было куплено 6,7 тыс. штук;
- по сравнению с маем 2024 года прирост составил 14,6%.
Самой популярной моделью стала Toyota RAV4 – таких было приобретено более 400 штук. Цена на такие машины стартует от 1,545 млн грн.
"Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda. Среди новых легковых автомобилей, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине, лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар", – рассказали в Институте исследований авторынка.
Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Украину было ввезено 6,2 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 46% всего рынка. А наиболее популярной моделью – TESLA Model Y.
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