Украинцы массово покупают новые авто, дороже 1,5 млн грн: названа самая популярная модель
Украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В мае таких авто было куплено 6,7 тыс. штук. По сравнению с маем 2024 года, прирост составил 14,6%. А в сравнении с апрелем-2025 – 11,2%. Самой популярной моделью же стала Toyota RAV4 – таких было приобретено более 400 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,545 млн грн.
Об общей ситуации на рынке рассказали в Институте исследований авторынка. Там отметили:
- Большинство новых легковушек были импортированы из-за границы – 6 526 штук, или 97,5% от общего количества.
- Произведенных же в Украине машин купили 166 штук, или 2,5%.
"Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda. Среди новых легковых автомобилей, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине, лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар", – говорится в сообщении.
Какие новые авто украинцы покупают чаше всего
Самой популярной среди украинцев новой машиной стала Toyota RAV4 – таких было приобретено более 400 штук. В топ-10 также вошли:
- Renaul Duster – было куплено более 300-т авто.
- Toyota Land Cruiser Prado – около 300-т.
- Mazda CX-5 – более 200-т.
- Hyundai Tucson – более 200-т.
- ByD Song Plus – более 200-т.
- Volkswagen ID Unyx – около 200-т.
- Honda e:NS1 – около 200-т.
- Skoda Kodiaq – более 100 авто.
- Skoda Octavia – более 100 авто.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто
По данным официального дилера Toyota в Украине, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – Toyota RAV4 – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,545 млн грн. Самая высокая – 2,084 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украину было ввезено 6,2 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 46% всего рынка. А самой популярной моделью – TESLA Model Y.
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