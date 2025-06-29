Украинцы массово покупают новые авто, дороже 1,5 млн грн: названа самая популярная модель

Украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В мае таких авто было куплено 6,7 тыс. штук. По сравнению с маем 2024 года, прирост составил 14,6%. А в сравнении с апрелем-2025 – 11,2%. Самой популярной моделью же стала Toyota RAV4 – таких было приобретено более 400 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,545 млн грн.

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Об общей ситуации на рынке рассказали в Институте исследований авторынка. Там отметили:

Большинство новых легковушек были импортированы из-за границы – 6 526 штук, или 97,5% от общего количества.

– 6 526 штук, или 97,5% от общего количества. Произведенных же в Украине машин купили 166 штук, или 2,5%.

"Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda. Среди новых легковых автомобилей, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине, лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар", – говорится в сообщении.

Какие новые авто украинцы покупают чаше всего

Самой популярной среди украинцев новой машиной стала Toyota RAV4 – таких было приобретено более 400 штук. В топ-10 также вошли:

Renaul Duster – было куплено более 300-т авто.

Toyota Land Cruiser Prado – около 300-т.

Mazda CX-5 – более 200-т.

Hyundai Tucson – более 200-т.

ByD Song Plus – более 200-т.

Volkswagen ID Unyx – около 200-т.

Honda e:NS1 – около 200-т.

Skoda Kodiaq – более 100 авто.

Skoda Octavia – более 100 авто.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

По данным официального дилера Toyota в Украине, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – Toyota RAV4 – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,545 млн грн. Самая высокая – 2,084 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украину было ввезено 6,2 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 46% всего рынка. А самой популярной моделью – TESLA Model Y.

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