Украинцы не смогут выходить на пенсию: кто не выполнит новые условия и какими они будут
В Украине средний стаж, успевающий заработать к своему 60-летию, недостаточен для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Требования к стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2028 года.
Дело в том, что у значительной части 60-летних украинцев нет достаточно стажа, чтобы получить пенсию вовремя. Заместитель председателя ПФУ Ирина Ковпашко в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила: в прошлом году на пенсию вышли 436 тыс. украинцев. При этом их средний стаж на момент назначения выплат (речь о тех, кто выходил на пенсию по общим правилам) составлял 33 года и 9 месяцев.
Тысячи украинцев, которые не успеют заработать 15 лет стажа, вместо пенсии будет получать социальную выплату, компенсирующую разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом.
И чем дальше, тем меньше стажа у украинцев. Здесь имеется несколько причин:
- до 2004-го не было в системе электронного учета уплаченных взносов. Поэтому в стаж считали период, когда человек был оформлен на предприятии, однако не получал зарплату и не платил взносы. С 2004-го считают только страховой стаж – период, за который уплачен ЕСВ;
- украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, застали периоды экономического кризиса 1990-х, коронавирус и полномасштабную войну;
- после 2004-го в стаж перестали учитывать обучение в вузах. Так что чем младше украинец, тем меньше "бонусного" стажа у него будет.
Следовательно, даже если представить, что стаж не будет уменьшаться и в среднем украинцы при достижении пенсионного возраста будут иметь чуть больше 33 лет, уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя нужно будет 34 года. То есть средний стаж будет меньше, чем нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.
Следующий год может стать едва ли не последним, когда норму по стажу можно будет выполнить большинству украинцев. После этого многим придется выбирать: либо докупать стаж, либо работать дольше.
Каждый украинец может проверить свой стаж как минимум с 2004 года на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех украинцев, как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его придется подтверждать: при оформлении пенсии нужно будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет. Исключение – если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и возникли проблемы с поиском архивных данных, если предприятие находится на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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