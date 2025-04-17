Украинцы не смогут выходить на пенсию: кто не выполнит новые условия и какими они будут

В Украине средний стаж, успевающий заработать к своему 60-летию, недостаточен для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Требования к стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2028 года.

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Дело в том, что у значительной части 60-летних украинцев нет достаточно стажа, чтобы получить пенсию вовремя. Заместитель председателя ПФУ Ирина Ковпашко в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила: в прошлом году на пенсию вышли 436 тыс. украинцев. При этом их средний стаж на момент назначения выплат (речь о тех, кто выходил на пенсию по общим правилам) составлял 33 года и 9 месяцев.

Тысячи украинцев, которые не успеют заработать 15 лет стажа, вместо пенсии будет получать социальную выплату, компенсирующую разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом.

И чем дальше, тем меньше стажа у украинцев. Здесь имеется несколько причин:

до 2004-го не было в системе электронного учета уплаченных взносов. Поэтому в стаж считали период, когда человек был оформлен на предприятии, однако не получал зарплату и не платил взносы. С 2004-го считают только страховой стаж – период, за который уплачен ЕСВ;

украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, застали периоды экономического кризиса 1990-х, коронавирус и полномасштабную войну;

после 2004-го в стаж перестали учитывать обучение в вузах. Так что чем младше украинец, тем меньше "бонусного" стажа у него будет.

Следовательно, даже если представить, что стаж не будет уменьшаться и в среднем украинцы при достижении пенсионного возраста будут иметь чуть больше 33 лет, уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя нужно будет 34 года. То есть средний стаж будет меньше, чем нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Следующий год может стать едва ли не последним, когда норму по стажу можно будет выполнить большинству украинцев. После этого многим придется выбирать: либо докупать стаж, либо работать дольше.

Каждый украинец может проверить свой стаж как минимум с 2004 года на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех украинцев, как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его придется подтверждать: при оформлении пенсии нужно будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет. Исключение – если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и возникли проблемы с поиском архивных данных, если предприятие находится на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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