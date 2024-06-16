Украинцы не получат денег в Германии за возвращение на родину: названа причина

Германия не планирует давить на украинских граждан, получивших убежище в этой стране, чтобы те возвращались в Украину. Им не платят и не поощряют никаким иным образом.

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Как сообщает Spiegel, об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. "Хочу прояснить: возвращаться на родину или нет, остается личным решением тех украинцев, которые получили у нас убежище. Германия не оказывает на них никакого давления и не выплачивает им никаких бонусов", – подчеркнула Шульце.

Также она призвала украинские власти признать новые профессиональные квалификации, полученные гражданами Украины в странах Евросоюза. По мнению немецкого министр, это поможет удовлетворить кадровый голод, возникший на украинском рынке труда.

Стоит отметить, что Германия входит в страны, где приняли наибольшее количество украинских беженцев. Популярность ФРГ объясняется значительной социальной поддержкой – стандартная выплата лицу с временной защитой составляет около 500-550 евро в месяц, а центр занятости может дополнительно предоставлять 750-850 евро на человека на аренду жилья. В то же время, на немецкий рынок труда украинцы интегрируются не очень охотно – на начало 2024 года в этой стране официально работали только 19% украинцев. Согласно прогнозу, за пять лет уровень занятости беженцев достигнет 45%, а через десять – 55%.

Это объясняется тем, что хотя образовательный уровень украинских беженцев в среднем выше, чем других групп, среди них преобладают женщины. Кроме того, из-за высшего среднего возраста они хуже здоровья (в частности, из-за стресса). Другой фактор, тормозящий трудоустройство украинцев – замедление немецкой экономики. Если она возобновится из-за роста демографии, это может улучшить ситуацию.

Отметим, все меньше украинских находящихся за рубежом беженцев планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% примерно до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты. И речь идет не только о рынке труда.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинских беженцев, не проявляющих заинтересованности в трудоустройстве в Германии, предложили избавить от финансовой поддержки от государства. Таким образом, власти страны хотят не только снизить бюджетные расходы, но и способствовать скорейшей интеграции беженцев в общество.

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