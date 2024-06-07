Украинцы в Германии не хотят работать из-за щедрых выплат: сколько денег выдают беженцам на месяц

Германия принимает почти треть украинских беженцев в Европейском Союзе (ЕС). Популярность ФРГ среди украинцев объясняется значительной социальной поддержкой – стандартная выплата лицу с временной защитой тут составляет около 500-550 евро в месяц (более 20 тыс. грн), в то время как, например, в Польше украинцы могут рассчитывать лишь на единоразовые 300 злотых по приезде (около 3 тыс. грн) и выплаты на детей. Это приводит к тому, что беженцы в Германии не хотят устраиваться на работу.

Так, в 2024-м помощь украинцам с временной защитой оказывают по программе Bürgergel, пишет OBOZ.UA. Той же программой пользуются и безработные граждане Германии. С 1 января 2024 года размеры этой помощи составляют:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро (около 24,5 тыс. грн);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (около 22 тыс. грн);

взрослые в учреждениях для беженцев – 451 евро (более 19 тыс. грн);

подростки 14-17 лет – 471 евро (около 20,5 тыс. грн);

дети 6-13 лет – 390 евро (17 тыс. грн);

дети до 5 лет (включительно) – 357 евро (15,5 тыс. грн).

То есть семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро (59 838 грн). Центр занятости также может дополнительно предоставлять 750-850 евро (до 37 тыс. грн) на человека на аренду жилья.

Важно понимать, что программа Bürgergel направлена в первую очередь на помощь тем, кто ищет возможности для трудоустройства, ходит для этого на языковые курсы и т.д. Поэтому Федеральное ведомство по миграции уже рассматривает прекращение финансовой помощи украинским беженцам, которые не проявляют заинтересованности в трудоустройстве.

Так, немецкий Институт исследования рынка труда и профессий (IAB) обнаружил, что с начала полномасштабного вторжения РФ количество граждан Украины в Германии выросло с 156 тыс. до 1,24 млн. Но в рынок труда украинцы интегрируются не очень охотно – согласно прогнозу, уровень занятости беженцев достигнет 45% через пять лет и 55% через десять лет.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Bild, большинство опрошенных украинских беженцев в Германии даже не ищут работу – им выгоднее жить за счет местных налогоплательщиков. В то же время практически во всех отраслях промышленности Германии не хватает работников.

"Немецкий центр занятости предлагает мне только простую работу с низкой оплатой. Скажу откровенно: не стоит! У меня нет для этого мотивации. Потому что если бы я работал в Amazon или других компаниях за 8 или 9 евро нетто в час, мне пришлось бы самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда осталось бы слишком мало по сравнению с 563 евро выплаты", – цитирует немецкое издание одного из беженцев.

На начало 2024 года в Германии официально работало только 19% украинцев трудоспособного возраста. В соседних Польше и Чехии, например, этот показатель составляет около 65%. Дело в том, что эти страны уже сократили или вообще отменили денежные выплаты украинцам.

Таким образом беженцев стимулируют к трудоустройству. Однако многие предпочитают вместо этого переехать в страны, где до сих пор есть большие выплаты, например в ту же Германию или Ирландию.

В целом все меньше украинских беженцев за рубежом планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты.

Как уже объяснял директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, Украине уже сейчас нужно постепенно создавать условия для возвращения людей. По расчетам эксперта, если этого не сделать, после окончания войны экономика Украины будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год.

"Фактически нужно говорить: ваше жилье на Северной Салтовке или в Бахмуте разрушено. Поэтому переезжайте в городок Икс, даем временное жилье и работу в родной стране", – привел пример Вышлинский.

При этом нужно решить проблему обучения украинских детей за границей, чтобы они не теряли связь с Родиной и могли вернуться. Как один из вариантов эксперт предлагает создавать в других странах украинские школы.

Кроме того, Украина, по мнению аналитика, может вернуть и квазитрудовых мигрантов, уехавших не только из-за войны, но и для работы. Их привлечет предложение хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA, беженцы в Германии будут получать социальные выплаты по новым правилам. Систему ужесточают – теперь часть денег хотят выдавать не наличными, а исключительно на специальную карточку. Использовать ее можно будет только для утвержденного ряда покупок и только в самой Германии.

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