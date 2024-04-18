Германия прекращает финансовую помощь для украинских беженцев: кому именно, почему и как

Правительство Германии, столкнувшись с большим количеством украинских беженцев, отказывающихся от предложений по трудоустройству, рассматривает возможность прекращения финансовой поддержки для этой группы лиц. Согласно последним данным, 77% находящихся в Германии украинских беженцев выражают намерение остаться в стране в течение следующих двух лет.

Об этом говорится на сайте Федерального ведомства по миграции и беженцев. В новой инициативе, еще находящейся на стадии рассмотрения, предусматривается прекращение финансовой помощи украинским беженцам, которые не проявляют заинтересованности в трудоустройстве.

Власти пытаются стимулировать экономическую активность этой категории мигрантов через предложения работы, а в случае отказа рассматривается возможность сокращения или полного прекращения социальной поддержки. Эта инициатива предназначена не только для снижения бюджетных расходов, но и для содействия интеграции беженцев в германское общество.

Кроме того, федеральный министр труда и социальных дел Хубертус Гейл вместе со специальным комиссаром по вопросам интеграции беженцев на рынке труда Даниэлем Терценбахом и посолом Украины в Германии Алексеем Макеевым обратились к украинским беженцам с призывом активно искать работу. Их совместное обращение отмечает важность трудоустройства для успешной интеграции в немецкое общество и призывает мигрантов использовать свой опыт и знания для поддержки родной страны в будущем.

Вместе с тем, украинским беженцам оказывается поддержка в поиске работы, информационных ресурсах и консультациях по подготовке резюме и собеседования. В частности, 77% находящихся в Германии беженцев планируют остаться в стране в течение следующих двух лет. Это свидетельствует об их уверенности в дальнейшей жизни в Германии и готовности к интеграции в местное общество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы в Германии будут получать социальные выплаты по новым правилам. Систему ужесточают – теперь часть денег хотят выдавать не наличными, а исключительно на специальную карточку.

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