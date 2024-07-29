Украинцы не могут добавить в Дію важный документ: как обойти ограничение

Украинские пенсионеры могут пользоваться мобильным приложением Дія для отображения своих пенсионных удостоверений. Но документы, выданные до 2014 года, не отображаются в Дії. Чтобы добавить пенсионное в Дію, его нужно заменить.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), отвечая на вопросы украинцев. В фонде напомнили, что пенсионные удостоверения выдаются всем пенсионерам согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Портал Деяние") с помощью мобильного приложения "Портала Дія" может дополнительно формироваться отображение в электронной форме информации, содержащейся в пенсионном удостоверении. На сегодня в Дії есть пенсионные удостоверения, выданные с 2014 года", – пояснили в ПФУ.

Что делать владельцам "старых" пенсионных?

Впрочем, добавить в Дію пенсионные могут даже владельцы документов, выданные до 2014 года. Для этого удостоверение его следует заменить, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Это можно сделать в любом сервисном центре территориального органа ПФУ. Для этого необходимо предоставить:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного номера %

заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения;

цветное фото размером 3х2,5см.

Чтобы не идти в отделения фонда, можно подать заявление онлайн. Это можно сделать двумя способами

через личный кабинет на сайте ПФУ (выберите опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения" в разделе "О пенсионном обеспечении");

в мобильном приложении "Пенсионный фонд" (во вкладке "В ПФУ" откройте раздел "Коммуникации в ПФУ" и выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Чтобы заявление приняли дистанционно, к нему необходимо прикрепить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи черного цвета и фотографии. Все копии должны соответствовать следующим требованиям:

цветные и четкие;

сохранены в форматах .jpg или .pdа;

размер каждого файла не более 1 Мб;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Изготовленное пенсионное удостоверение выдадут заказчику в том же сервисном центре Фонда, что было указано в заявлении. Электронный документ в Дії будет иметь такую же юридическую силу, как и обычный.

Также OBOZ.UA писал, что некоторые украинские пенсионеры обязаны каждые полгода проходить идентификацию. Кого касается это правила и с какого момента начинается отсчет, читайте в материале на нашем сайте.

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