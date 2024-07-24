Часть пенсионеров обязана проходить проверку каждый полгода: какую и как

Переселенцы на пенсии, получающие выплаты в Ощадбанке, обязаны каждые полгода проходить идентификацию. В отсчет времени начинается с момента предварительной верификации.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ. Так, такая идентификация предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутриперемещенным лицам".

Как пройти верификацию:

Лично: обратиться в отделение АО Ощадбанк или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины).

обратиться в отделение АО Ощадбанк или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины). Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" ("Действие ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" ("Действие ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг. С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

в территориальном органе Пенсионного фонда Украины. В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей. Выданное в установленном порядке удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно отправить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

О чем еще нужно сообщать ПФУ

В случае трудоустройства или увольнения с работы, пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом факте органы Пенсионного фонда. Соответствующее требование содержится в ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ. После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

"Обращаем внимание пенсионеров, которые проходили регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимались ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером", – говорится в сообщении.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ только через подачу заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правового договора и т.п. ).

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