Украинцы накопили миллионы "Национального кэшбека" в январе: получают ли более 100 гривен в месяц

В январе украинцы накопили 414 млн грн кэшбека, что меньше, чем в декабре ( 436 млн грн ), впервые за время действия программы показатели пошли на убыль. Средняя выплата на одного участника продолжает уменьшаться и уже приближается к 100 грн.

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О сумме накопленного кэшбека сообщили в Министерстве экономики Украины. Программа предусматривает 10% возврата средств на покупку товаров украинского производства в магазинах, участвующих в программе.

Максимальная сумма кэшбека в месяц – 3000 грн, но на практике средний размер выплаты значительно меньше, об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа"). По итогам предыдущих месяцев выплаты выглядели так:

ноябрь 2024 года – 232 млн грн кэшбека получили 2 млн участников (в среднем 116 грн на человека );

– 232 млн грн кэшбека получили (в среднем ); декабрь 2024 года – 436 млн грн получили 4,5 млн участников (средняя выплата – менее 100 грн );

– 436 млн грн получили (средняя выплата – менее ); январь 2025 года – 414 млн грн должны распределить между более чем 5 млн участников (сумма на одного человека, вероятно, будет еще меньше).

Хотя общая сумма накопленного кэшбека растет, выплаты на каждого участника уменьшаются из-за увеличения количества участвующих в программе людей. Впервые за все время работы программы динамика стала отрицательной – если в декабре украинцы накопили 436 млн грн, то в январе сумма уменьшилась до 414 млн грн:

основная причина – сезонный фактор: в декабре граждане активно тратили деньги на новогодние праздники, покупали больше продуктов и подарков;

в январе же покупки стали менее активными, что повлияло на уменьшение кэшбека.

Это природное явление, однако аналитики считают, что программа уже достигла своего пика, и дальнейший рост будет незначительным. По словам Гетманцева, авторы программы ставили амбициозную цель – 3 млрд грн кэшбека в квартал, то есть 12 млрд грн в год, которые должны стимулировать экономику и поддержать украинских производителей. Однако реальные показатели пока далеки от этих планов:

за 5 месяцев программы общая сумма накопленного кэшбека составила 1,3 млрд грн .

общая сумма накопленного кэшбека составила . фактически выплачено лишь 388,4 млн. грн. (а еще 850 млн. грн. будут выплачены в феврале).

Темпы присоединения существенно замедлились, что свидетельствует об определенном скептицизме среди производителей. Деньги из Национального кэшбека нельзя потратить на что угодно – они доступны для оплаты только определенных услуг и товаров:

коммунальные услуги; медицинское обслуживание, образование;

транспорт, мобильная связь, страхование;

книги, лекарства и медицинские изделия украинского производства;

благотворительность и донаты на ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, от 29 января 2025 года в Украине заработала программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ (внутриперемещенные лица). Получить помощь могут переселенцы, которые заключили официальный договор аренды и отвечают определенным критериям.

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