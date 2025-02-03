Для украинцев ввели новую выплату: кто может рассчитывать на средства и как получить

С 29 января 2025 года в Украине заработала программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ (внутриперемещенные лица). Получить помощь могут переселенцы, которые заключили официальный договор аренды и отвечают определенным критериям.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Выплаты будут назначаться внутренне перемещенным лицам, которые:

выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;

и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины; арендуют жилье и тратят на него значительную часть своих доходов (более 20%);

(более 20%); их жилье разрушено или признано непригодным для проживания ;

; не получают пособие на проживание от государства.

Чтобы претендовать на эту помощь, ВПЛ должны отвечать определенным критериям. А именно:

жилье должно быть официально арендованным – необходимо заключить типовой договор аренды;

арендодатель не должен быть родственником арендатора;

владелец жилья не получает компенсацию по программе "Убежище".

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на оплату коммунальных услуг. Сумма субсидии будет определяться индивидуально и будет зависеть от:

доходов семьи;

количества членов семьи;

стоимости аренды жилья в конкретном регионе

В среднем размер субсидии колеблется в пределах 3000 – 7000 грн в месяц. Чтобы подать заявку, необходимо заключить типовой договор аренды, который можно оформить:

в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через онлайн-сервис на сайте ПФУ;

в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

Несмотря на перспективность программы, эксперты и общественные активисты отмечают определенные сложности в ее реализации. В Украине большинство жилья сдается в аренду без заключения официальных договоров. Многие владельцы не хотят регистрировать сделки из-за нежелания декларировать доходы или из-за дополнительных бюрократических процедур.

"Многие арендодатели не хотят выводить арендные соглашения из тени, даже если им компенсируют налоги. Это существенно ограничивает возможности ВПЛ воспользоваться программой субсидий", - отмечает председатель Ассоциации молодых ВПЛ Аркадий Петросян. Чтобы поощрить собственников жилья оформлять официальные договоры, правительство предусмотрело определенные налоговые льготы :

компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора для физических лиц;

для физических лиц; частичную компенсацию единого налога для ФЛП, сдающих жилье в аренду.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января 2025 все субсидии и коммунальные льготы будут предоставляться по единому правилу и только тем семьям, чем совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги. Исключение сохранили только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!