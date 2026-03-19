Украинцы находят в кошельках необычные гривны: как распознать и за сколько можно продать

Украинцы на сайтах объявлений продают гривневые купюры с уникальными номерами. Стоимость таких банкнот иногда ощутимо превышает номинал. Один из лотов – купюру номиналом 500 гривен – продают аж за 50 тысяч гривен.

OBOZ.UA просмотрел сайты для торговли "из рук в руки" – там существуют целые разделы с объявлениями такого содержания. Например, купюра номиналом 500 гривен, которую продают за 50 тысяч гривен, уникальна тем, что ее номер состоит из всех семерок.

Ценность купюр определяется их состоянием (использовалась в обороте или нет), возрастом и номером (некоторые продавцы отмечают "счастливые числа").

Поэтому можно найти объявление с купюрой номиналом 1000 гривен и номером "БР7411111" за 10 тысяч гривен. Купюра 2021 года выпуска и в хорошем состоянии. Правда, один из краев немного закручен, что может свидетельствовать о том, что купюра использовалась.

Наибольшее расхождение номинала и стоимости продажи – 20 гривен с номером из всех троек за 10 тысяч гривен! Стоимость больше номинала на 49 900%. Если проще: купюра стоит в 500 раз дороже товаров, которые можно на нее купить.

Виды купюр с красивыми номерами

В мире бонистики (коллекционирования бумажных денег) "красивый номер" – это не просто случайный набор цифр, а четко определенная категория. Чем реже встречается комбинация, тем выше цена.

Основные виды коллекционных номеров:

Солиды (Solid numbers) – самая дорогая категория. Все цифры в номере одинаковые.

Пример: 7777777, 1111111.

Ценность: чрезвычайно высокая. Купюры с номерами из всех семерок или единиц могут стоить десятки тысяч гривен.

Радары (Radar) – номер читается одинаково с обеих сторон (палиндром).

Пример: 1234321.

Ценность: очень популярны среди начинающих коллекционеров. Цена обычно в 5-20 раз выше номинала, в зависимости от состояния купюры.

Антирадары (Repeater) – первая часть номера повторяет вторую.

Пример: 1231231, 4567456.

Ценность: немного ниже радаров, но все равно считается интересным экземпляром.

Лестницы (Ladders) – цифры идут строго по порядку: возрастают или убывают.

Пример: 1234567 (восходящая) или 7654321 (нисходящая).

Ценность: полная "лестница" (от 1 до 7) встречается редко и ценится очень высоко. Короткие "ступеньки" (например, 0001234) стоят меньше.

Двоичные номера (Binary) – номер состоит только из двух разных цифр в любой последовательности.

Пример: 1121221, 0070770.

Ценность: чем "красивее" комбинация (например, чередование 1010101), тем дороже.

Низкие номера (Low numbers) – номера с большим количеством нулей в начале.

Пример: 0000001, 0000025.

Ценность: первая десятка (0000001-0000010) – это настоящий клад для бониста.

"Красивые" даты (Date notes) – номер совпадает с важной исторической датой или датой рождения кого-то из покупателей.

Пример: 24081991 (День Независимости Украины).

Ценность: пользуются спросом как подарок ("именинная" купюра).

Ранее OBOZ.UA предупреждал, что Нацбанк намерен усилить контроль за качеством наличных гривен, находящихся в обращении. Для этого в регуляторе разработали новые правила проверки состояния купюр, которые, в частности, предусматривают ускорение изъятия изношенных денег из обращения.

