Украинцы могут заработать большие деньги, продав старый "хлам": сколько заплатят коллекционеры
Владельцы старых, произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже. Дело в том, что такие предметы представляют из себя некую коллекционную ценность, а потому есть те, кто готов платить за них тысячи гривен.
К примеру, на интернет-аукционе Violity продают игрушечный грузовой автомобиль "Запорожец". Текущая цена – 9 000 грн.
Впрочем, владелец имеет большие шансы выручить за игрушку намного большую сумму. Ведь продажа осуществляется по правилам аукциона, а значит, участники торгов могут поднять цену. Первая ставка, к примеру, составляла 4 000 грн. Т.е., на 5 000 грн меньше текущей.
Что известно об игрушке
Владелец игрушечного грузовика дал о нем совсем мало информации. Только то, что та:
- сделан из металла;
- красного цвета;
- имеет следы использования.
Какие игрушки также дорогие
Примечательно, что этот лот – далеко не самый дорогой среди игрушек времен СССР. Так:
- игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;
- куклу 1950-х годов – в 65 000 грн;
- а педальную машину "Лайка" – в 200 000 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, также за большие деньги в Украине продают игрушку "Мотоциклист". Завленая стоимость ее составляет 12 800 грн.
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