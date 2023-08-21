Украинцы могут заработать большие деньги, продав старый "хлам": сколько заплатят коллекционеры

Владельцы старых, произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже. Дело в том, что такие предметы представляют из себя некую коллекционную ценность, а потому есть те, кто готов платить за них тысячи гривен.

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К примеру, на интернет-аукционе Violity продают игрушечный грузовой автомобиль "Запорожец". Текущая цена – 9 000 грн.

Впрочем, владелец имеет большие шансы выручить за игрушку намного большую сумму. Ведь продажа осуществляется по правилам аукциона, а значит, участники торгов могут поднять цену. Первая ставка, к примеру, составляла 4 000 грн. Т.е., на 5 000 грн меньше текущей.

Что известно об игрушке

Владелец игрушечного грузовика дал о нем совсем мало информации. Только то, что та:

сделан из металла;

красного цвета;

имеет следы использования.

Какие игрушки также дорогие

Примечательно, что этот лот – далеко не самый дорогой среди игрушек времен СССР. Так:

игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;

куклу 1950-х годов – в 65 000 грн;

а педальную машину "Лайка" – в 200 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также за большие деньги в Украине продают игрушку "Мотоциклист". Завленая стоимость ее составляет 12 800 грн.

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