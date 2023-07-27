Обыскивайте кладовки и старые коробки: в Украине игрушку времен СССР продают за большие деньги
Завалявшиеся в старых коробках или в кладовках игрушки времен СССР могут принести украинцам немалые деньги. Дело в том, что из-за своего возраста некоторые из них стали коллекционными, а потому ценители не жалеют на них денег.
К примеру, на специализированном ресурсе Violity размещено объявление о продаже игрушки "Мотоциклист". Завленая стоимость ее составляет 12 800 грн.
Как сообщает автор объявления, игрушка находится в отличном состоянии. В частности:
- дефектов она не имеет;
- реставрации не подвергалась.
При этом он уверяет: игрушка – редкостная. Более того, таковой, по его словам, она была "еще в те времена".
"Кукла-игрушка Мотоциклист. Длина – 40см. Редкая игрушка еще в те времена", – говорится в объявлении.
Примечательно, что этот лот – далеко не самый дорогой среди игрушек времен СССР. Так:
- игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;
- куклу 1950-х годов – в 65 000 грн;
- другую куклу тех же 1950-х – в 78 300 грн;
- а педальную машину "Лайка" – в 200 000 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.
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