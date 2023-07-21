Проверьте старые коробки: в Украине игрушку времен СССР продают за 65 тысяч

Владельцы игрушек времен СССР могут заработать большие деньги на их продаже. Дело в том, что некоторые из таких вещей могут быть коллекционными, а потому разбирающиеся люди не жалеют за них денег.

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К примеру, куклу 1950-х годов продают за 65 000 грн. Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity.

"Уникальная украинская кукла с 50-х годов, во всем родном. Без кракелюра (трещин красочного слоя или лака. – Ред.) есть мелкие фрагменты, пищалка молчит", – говорится в объявлении.

Как уверяет автор объявления, кукла находится в новом состоянии. Реставрации не подвергалась.

Сделана она из опилок. Одета в костюм Красной шапочки:

блузку;

юбку;

корсетку;

шапку;

фартук;

трусы.

Как сообщал OBOZREVATEL,также на интернет-аукционе за 27 998 грн продавали игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС". По словам владельца игрушки, ранее она поддавалась реставрации – в частности покраске. В настоящее же время находится в хорошем состоянии. Кроме того, уверяет он, игрушка является редкостной.

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