Обыскивайте чердаки и балконы: в Украине игрушку времен СССР продают за 200 тыс. грн

Старые советские игрушки могут принести украинцам большие деньги. Порой, речь идет о сотнях тысяч. Дело в том, что из-за своего возраста такие вещи стали коллекционными, а потому ценители не жалеют на них денег.

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К примеру на специализированном ресурсе Violity продают педальную машинку "Лайка" за 200 тыс. грн. При этом продажа организована по принципу аукциона, а потому к окончанию торгов, намеченному на вечер 28 июля, стоимость игрушки может вырасти еще выше.

Как сообщает автор объявления, машина на ходу. Покраска – заводская.

Педальное авто имеет дефекты – поверхностную ржавчину и трещины металла. Последние, в частности, заметны на задней части кузова.

Реставрации игрушка не поддавалась.

"Педальная машинка "Лайка". Машина на ходу. В родной краске. Есть нюансы по кузову ... поверхностная ржавчина и трещины металла", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и маленькие модели авто времен СССР. К примеру, на интернет-аукционе за 27 998 грн продавали игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС".

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