Украинцы могут выйти на пенсию раньше: в ПФУ рассказали, кто имеет на это право

Украинцы могут выйти на пенсию раньше - например, в 55 лет, если имеют не менее 10 лет стажа во вредных условиях и 25 лет страхового стажа. Но для этого обязательно нужна справка от предприятия, подтверждающая характер и продолжительность такой работы.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Хотя в Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет, существуют исключения, позволяющие выйти на заслуженный отдых раньше.

ПФУ официально подтвердил, что работа во вредных или тяжелых условиях может дать право на досрочное пенсионное обеспечение, начиная с 55-летнего возраста. Но для этого необходимо соблюсти ряд требований и собрать подтверждающие документы. Льготные условия касаются лиц, которые:

имеют не менее 10 лет стажа работы во вредных условиях;

имеют не менее 25 лет страхового стажа;

достигли возраста 55 лет.

Это предусмотрено Списком № 2 - официальным перечнем производств, профессий и должностей, где труд считается вредным или тяжелым. Речь идет о работе на полный рабочий день с постоянным действием вредных факторов (например, химические производства, металлургия, шахты и т.д.).

Для подтверждения права на досрочную пенсию недостаточно только записи в трудовой книжке. Необходимо предоставить уточняющую справку от предприятия или его правопреемника, которая должна содержать:

точные периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

профессию или должность;

характер выполняемой работы;

ссылку на Список № 2, включая раздел, подраздел и пункт;

перечень первичных документов, на основании которых выдана справка.

Без такой справки ПФУ не сможет засчитать льготный стаж, ведь в трудовой книжке обычно нет полной информации об условиях труда. По статистике ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, из которых 72,5% - это пенсионеры по возрасту. В то же время есть и другие категории, по инвалидности, за выслугу лет, в случае потери кормильца и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за последние десять лет количество пенсионеров сократилось на 1,8 млн человек. В 2015 году пенсии получали 12 млн 147 тыс. украинцев, а по состоянию на апрель 2025-го осталось лишь 10 млн 331 тыс.

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