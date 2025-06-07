В Украине резко сократилось количество пенсионеров: сколько их осталось и что произошло

В Украине за последние десять лет количество пенсионеров сократилось на 1,8 млн человек. В 2015 году пенсии получали 12 млн 147 тыс. украинцев, а по состоянию на апрель 2025-го осталось лишь 10 млн 331 тыс.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В то же время в европейских странах ситуация противоположная: растет как количество пенсионеров, так и их доля в общей структуре населения.

Сокращение количества украинских пенсионеров – следствие длительной войны, оккупации территорий, проблем в системе здравоохранения и тому подобное. В прошлом году в Украине появилось 436 тыс. новых пенсионеров. Что интересно, эта цифра почти не отличается от количества пенсий, назначенных в 2015 году – 435,9 тыс. То есть численность новых пенсионеров почти не меняется на протяжении лет, в то же время их общее количество стремительно уменьшается.

Из десяти пенсионеров шестеро - женщины. Однако стоит отметить, что сотни тысяч мужчин получают пенсию еще до достижения пенсионного возраста - это военные, силовики, работники вредных производств и тому подобное. Поэтому, например, среди 70-летних пенсионеров может быть значительно больше женщин, чем мужчин.

Нынешние пенсионеры получают выплаты за счет украинцев, которые работают и платят ЕСВ. В идеале двое работников должны содержать одного пенсионера (такое соотношение - условный идеал, которого в современных условиях в Украине достичь невозможно). В правительстве отмечают, что "идеальным" считается соотношение, при котором 10 пенсионеров содержатся за счет 15 работников - тогда бюджет ПФУ можно было бы сбалансировать и обеспечить существенное повышение пенсий.

Сейчас 10,3 млн пенсионеров содержатся за счет 10,6 млн работающих. Фактически - один к одному. Это критическое соотношение.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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