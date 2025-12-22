Украинцы могут вне очереди купить билеты на "специальные" поезда: кому продадут

Украинские военные могут покупать билеты на поезда "вне очереди". Для них предусмотрен спецрезерв, где находятся билеты на поезда, которые отправляются в течение от 6 часом до 5 дней. Впрочем, предложение действует не для всех поездов – лишь тех, которые едут/отправляются с городов вблизи района боевых действий.

Видео дня

Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили: со спецрезерва одно лицо может купить до 4 билетов.

"Укрзалізниця" дает билеты. Можно приобрести их из специального резерва в сроке от 6 часов до 5 дней. То есть, если вам согласовали отпуск и вы знаете, что у вас поезд за 10 часов, через "Армия+" вы можете быстро зарезервировать себе этот билет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: после покупки билет следует загрузить на телефон – ведь "он не сохраняется". Сделано же это, утверждается, "для защиты данных".

Ранее же на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Т-670. Как рассказали в перевозчике, во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд уже курсирует по Черниговской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Подчеркивается, что обновленная электричка отличается "инклюзивностью и комфортом". А кроме того, имеет:

Разъемы для зарядки гаджетов.

Пеленательные столики.

Крепеж для велосипедов.

Современный дизайн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) во Львов. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году. Кроме того, евроколею намерены проложить еще в 2 города на западе страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!