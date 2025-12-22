Украинцы могут вне очереди купить билеты на "специальные" поезда: кому продадут
Украинские военные могут покупать билеты на поезда "вне очереди". Для них предусмотрен спецрезерв, где находятся билеты на поезда, которые отправляются в течение от 6 часом до 5 дней. Впрочем, предложение действует не для всех поездов – лишь тех, которые едут/отправляются с городов вблизи района боевых действий.
Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили: со спецрезерва одно лицо может купить до 4 билетов.
"Укрзалізниця" дает билеты. Можно приобрести их из специального резерва в сроке от 6 часов до 5 дней. То есть, если вам согласовали отпуск и вы знаете, что у вас поезд за 10 часов, через "Армия+" вы можете быстро зарезервировать себе этот билет", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: после покупки билет следует загрузить на телефон – ведь "он не сохраняется". Сделано же это, утверждается, "для защиты данных".
Ранее же на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Т-670. Как рассказали в перевозчике, во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд уже курсирует по Черниговской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.
Подчеркивается, что обновленная электричка отличается "инклюзивностью и комфортом". А кроме того, имеет:
- Разъемы для зарядки гаджетов.
- Пеленательные столики.
- Крепеж для велосипедов.
- Современный дизайн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) во Львов. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году. Кроме того, евроколею намерены проложить еще в 2 города на западе страны.
