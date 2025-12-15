В Украине запустили обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Т-670. Как рассказали в перевозчике, во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд уже курсирует по Черниговской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд был построен в 1988 году.
- Модернизация прошла на Киевском электровагоноремонтном заводе.
- С начала полномасштабной войны поезд стал 48-м капитально отремонтированным.
Подчеркивается, что обновленная электричка отличается "инклюзивностью и комфортом". А кроме того, имеет:
- Разъемы для зарядки гаджетов.
- Пеленательные столики.
- Крепеж для велосипедов.
- Современный дизайн.
В Украине запускают новые поезда
Вместе с тем "Укрзалізниця" запустит ряд новых поездов – в рамках внедрения нового графика. Он начнет действовать с 14 декабря. Как рассказали в перевозчике, речь идет о поездах:
- №33/34 Кривой Рог – Ивано-Франковск
Он соединит центральные регионы с Прикарпатьем и "обеспечит комфортное путешествие в туристические локации запада Украины".
- №113/114 Харьков – Львов – Ужгород
Поезд является "историческим "бахмутским" рейсом", безальтернативным составом социального значения для Полесья и Волыни.
Он даст возможность легко добраться до западных и восточных регионов Украины жителям прежде всего Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов.
- №47/48 (Краматорск) Барвенково – Чоп
Как рассказали в "Укрзалізниці", он предназначен прежде всего для жителей прифронтовой Донетчины.
"Пока временной конечной остановкой поездов является Барвенково на Харьковщине, "Укрзалізниця" предлагает дополнительный рейс для региона, который поможет быстро добраться до центров реабилитации и восстановления в Карпатах и международного хаба в Чопе, откуда возможны пересадки на европейские рейсы", – сообщили в перевозчике.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) во Львов. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году. Кроме того, евроколею намерены проложить еще в 2 города на западе страны.
