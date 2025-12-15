УкраїнськаУКР
В Украине запустили обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

Роман Костюченко
В Украине запустили обновленный поезд по важному маршруту

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Т-670. Как рассказали в перевозчике, во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд уже курсирует по Черниговской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

  • Поезд был построен в 1988 году.
  • Модернизация прошла на Киевском электровагоноремонтном заводе.
  • С начала полномасштабной войны поезд стал 48-м капитально отремонтированным.
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9Т-670

Подчеркивается, что обновленная электричка отличается "инклюзивностью и комфортом". А кроме того, имеет:

  • Разъемы для зарядки гаджетов.
Как выглядит обновленный поезд внутри
  • Пеленательные столики.
Поезд оборудован пеленательными столиками
  • Крепеж для велосипедов.
Поезд уже курсирует по Черниговской области
  • Современный дизайн.
С начала полномасштабной войны поезд стал 48-м капитально отремонтированным

В Украине запускают новые поезда

Вместе с тем "Укрзалізниця" запустит ряд новых поездов – в рамках внедрения нового графика. Он начнет действовать с 14 декабря. Как рассказали в перевозчике, речь идет о поездах:

  • №33/34 Кривой Рог – Ивано-Франковск

Он соединит центральные регионы с Прикарпатьем и "обеспечит комфортное путешествие в туристические локации запада Украины".

  • №113/114 Харьков – Львов – Ужгород

Поезд является "историческим "бахмутским" рейсом", безальтернативным составом социального значения для Полесья и Волыни.

Он даст возможность легко добраться до западных и восточных регионов Украины жителям прежде всего Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов.

  • №47/48 (Краматорск) Барвенково – Чоп

Как рассказали в "Укрзалізниці", он предназначен прежде всего для жителей прифронтовой Донетчины.

"Пока временной конечной остановкой поездов является Барвенково на Харьковщине, "Укрзалізниця" предлагает дополнительный рейс для региона, который поможет быстро добраться до центров реабилитации и восстановления в Карпатах и международного хаба в Чопе, откуда возможны пересадки на европейские рейсы", – сообщили в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) во Львов. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году. Кроме того, евроколею намерены проложить еще в 2 города на западе страны.

