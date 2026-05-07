Украинцы могут "сэкономить" на налогах в 2026 году: кто может обратиться за льготой
В 2026 году налоговые льготы в Украине действуют сразу для нескольких категорий плательщиков – в частности одиноких родителей и мобилизованных предпринимателей. В первом случае речь идет об уменьшении налога с зарплаты, во втором же – о полном освобождении от ряда налогов на время службы.
В обоих случаях льготы не применяются автоматически – необходимо подать документы к работодателю или налоговому органу. Об условиях напомнили Государственная налоговая служба (ГНС) Украины.
Льгота для одиноких родителей: сколько можно получить
Одинокие матери и отцы, а также вдовы, вдовцы, опекуны и попечители имеют право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ). В 2026 году:
- 2 496 грн – размер льготы на одного ребенка до 18 лет (150% базовой).
НСЛ уменьшает базу обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ), то есть часть зарплаты не облагается налогом.
Есть ограничения по доходу. Льгота применяется только если зарплата не превышает установленный порог:
- 4 660 грн – на одного ребенка;
- 9 320 грн – на двоих детей (4 660 умножить на 2);
- для большего количества детей лимит увеличивается пропорционально.
Как оформить
Льгота предоставляется через работодателя. Необходимо подать:
- заявление (только по одному месту работы);
- свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие статус.
Если есть право на несколько льгот, применяется только одна – самая большая.
Льготы для мобилизованных ФЛП: полное освобождение от налогов
Отдельная категория – предприниматели, которые проходят военную службу. Главное условие – регистрация как предпринимателя до момента мобилизации или заключения контракта. Речь идет о:
- ФЛП;
- лицах с независимой профессиональной деятельностью.
Обратите внимание! Льгота действует даже если предприниматель имеет наемных работников и получает доход во время службы.
На весь период службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие лица освобождаются от:
- уплаты НДФЛ;
- единого налога;
- военного сбора;
- единого социального взноса за себя;
- представления налоговой отчетности.
Освобождение от уплаты начинается с 1 числа месяца призыва или подписания контракта. Оно действует до последнего дня того месяца, в который произойдет демобилизация.
Как оформить
Нужно подать документы в налоговую по месту регистрации. Обязательными являются:
- копия военного билета или другого документа о мобилизации;
- или копия контракта (если нет данных в реестрах).
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.
