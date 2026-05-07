Украинцы могут "сэкономить" на налогах в 2026 году: кто может обратиться за льготой

В 2026 году налоговые льготы в Украине действуют сразу для нескольких категорий плательщиков – в частности одиноких родителей и мобилизованных предпринимателей. В первом случае речь идет об уменьшении налога с зарплаты, во втором же – о полном освобождении от ряда налогов на время службы.

В обоих случаях льготы не применяются автоматически – необходимо подать документы к работодателю или налоговому органу. Об условиях напомнили Государственная налоговая служба (ГНС) Украины.

Льгота для одиноких родителей: сколько можно получить

Одинокие матери и отцы, а также вдовы, вдовцы, опекуны и попечители имеют право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ). В 2026 году:

2 496 грн – размер льготы на одного ребенка до 18 лет (150% базовой).

НСЛ уменьшает базу обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ), то есть часть зарплаты не облагается налогом.

Есть ограничения по доходу. Льгота применяется только если зарплата не превышает установленный порог:

4 660 грн – на одного ребенка;

9 320 грн – на двоих детей (4 660 умножить на 2);

для большего количества детей лимит увеличивается пропорционально.

Как оформить

Льгота предоставляется через работодателя. Необходимо подать:

заявление (только по одному месту работы);

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие статус.

Если есть право на несколько льгот, применяется только одна – самая большая.

Льготы для мобилизованных ФЛП: полное освобождение от налогов

Отдельная категория – предприниматели, которые проходят военную службу. Главное условие – регистрация как предпринимателя до момента мобилизации или заключения контракта. Речь идет о:

ФЛП;

лицах с независимой профессиональной деятельностью.

Обратите внимание! Льгота действует даже если предприниматель имеет наемных работников и получает доход во время службы.

На весь период службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие лица освобождаются от:

уплаты НДФЛ;

единого налога;

военного сбора;

единого социального взноса за себя;

представления налоговой отчетности.

Освобождение от уплаты начинается с 1 числа месяца призыва или подписания контракта. Оно действует до последнего дня того месяца, в который произойдет демобилизация.

Как оформить

Нужно подать документы в налоговую по месту регистрации. Обязательными являются:

копия военного билета или другого документа о мобилизации;

или копия контракта (если нет данных в реестрах).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.

