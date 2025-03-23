Украинцы могут потерять надбавки после индексации пенсий: кто именно и почему

Украинцы могут потерять возрастные надбавки после индексации пенсий, если их общий размер выплат превысит 10 340,35 грн. Из-за неизменного лимита все больше пенсионеров остаются без дополнительных выплат.

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Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Индексация пенсий в Украине не всегда означает рост выплат всем пенсионерам. В результате пересмотра пенсионных выплат некоторые граждане могут потерять право на возрастные надбавки, которые начисляются украинцам от 70 лет.

Основная причина этого – установленный порог выплат, превышение которого лишает права на дополнительные доплаты. В Украине действует система возрастных доплат для пенсионеров:

от 70 до 74 лет – до 300 грн;

– до 300 грн; от 75 до 79 лет – до 456 грн;

– до 456 грн; от 80 лет и старше – до 570 грн.

Эти доплаты начинают начисляться автоматически по достижении соответствующего возраста. Если пенсионер добивается нового возрастного порога в середине месяца, он получает часть доплаты, а полная сумма начинает начисляться со следующего месяца.

Главной причиной потери возрастных надбавок является превышение общего размера пенсионного обеспечения над установленным лимитом 10 340,35 грн. Если после проведения индексации пенсия превышает этот порог, то пенсионер автоматически теряет право на доплаты.

К примеру, если до индексации пенсия составляла 10 000 грн и после перерасчета выросла до 10 400 грн, пенсионер потеряет надбавку, поскольку его общий доход превысил установленный предел. При достижении нового возрастного порога пенсионеры получают не дополнительную надбавку, а разницу между новыми и старыми суммами:

при достижении 75 лет доплата растет с 300 до 456 грн (+156 грн);

доплата растет с (+156 грн); при достижении 80 лет сумма повышается с 456 до 570 грн. (+114 грн.).

Таким образом, изменение возрастной категории не всегда означает существенное увеличение пенсии, особенно если общий размер выплат приближается к пороговому пределу. Установленный предел для начисления возрастных надбавок базируется на среднем уровне зарплаты за 2020 год. Несмотря на экономический рост, этот показатель не пересматривается, что приводит к постепенной потере возрастных надбавок все большим количеством пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м увеличили требования к стажу для выхода на пенсию в срок. После достижения 60 лет для выхода на пенсию нужно иметь не менее 32 лет стажа (в прошлом году была норма в 31 год). При этом требование по стажу будет расти ежегодно на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет.

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