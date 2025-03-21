В Украине ужесточены требования для выхода на пенсию: норму стажа будут повышать ежегодно

В Украине в 2025 году увеличили требования к стажу для выхода на пенсию вовремя. После достижения 60 лет для выхода на пенсию нужно иметь не менее 32 лет стажа (в прошлом году была норма в 31 год). При этом требование о стаже растить ежегодно на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ на официальном сайте. Так, чтобы выйти в этом году на пенсию в 63 года, нужно иметь от 22 лет стажа. Норма по стажу будет расти до 2028-го.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство уходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 65 лет изменяются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

При этом если возрасту 60/63/65 лет лицо достигло в 2024 году, а обращается за назначением пенсии в 2025 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 31/21/15 лет соответственно. Обратиться за назначением пенсии можно как лично – в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства, так и дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/.

Как проверить, хватает ли стажа?

Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно посчитать стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 31 года стажа, если вы успели заработать от 21 до 30 лет стажа включительно, то придется работать до 63. Если у вас меньше 21 года стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

Правда, закон позволяет вам докупать стаж (стоимость каждого месяца – 44% от минимальной зарплаты). На сегодня это 3520 грн за каждый месяц стажа. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, то за один год придется доплатить 42,2 тыс. грн.

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Будет ли расти пенсионный возраст в Украине?

Пенсионный возраст в Украине не будут повышать. В любом случае пока таких планов нет. OBOZ.UA изучил опубликованный проект пенсионной реформы. Ее нормы наоборот – упрощают вход в пенсионную систему. Также об отсутствии норм по повышению пенсионного возраста неоднократно заявляла и министерша соцполитики Оксана Жолнович, и ее первая заместительница Дарья Марчак.

Хотя рано или поздно Украине придется повышать пенсионный возраст. И дело не в том, как долго украинцы живут на заслуженном отдыхе. Уже сейчас соотношение работающих и пенсионеров достигло отметки друг к другу, а около 19% плательщиков ЕСВ декларируют минимальную зарплату. Так что в такой ситуации невозможно обеспечить украинцев ранней и высокой пенсией. Поэтому пенсионный возраст в Украине самый низкий в Европе, однако размер пенсии также меньше, чем в других европейских странах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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