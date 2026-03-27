Украинцы могут получить выплату от ООН: кто претендует на деньги: кто претендует на деньги

Украинцы могут получить денежную помощь от ООН в размере до 10 800 грн. Речь идет не только о внутренне перемещенных лицах(ВПЛ), но и о других группах, пострадавших от войны. К ним также входят лица, вернувшиеся из-за границы и те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в Украине.

Размер ежемесячного пособия составляет 3 600 гривен. Выплата покрывает трехмесячный период, поэтому на каждого члена семьи приходится по 10 800 гривен. Помощь будет начислена от Агентства ООН по делам беженцев, сообщает благотворительный фонд "Право на защиту".

За помощью могут обращаться украинцы, доход которых меньше 6 318 гривен на человека. Кроме того, нужно не получать средств от УВКБ (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) ООН или от других организаций в течение последних 3 месяцев.

Для получения помощи нужно соответствовать по крайней мере одному из критериев:

семья, где есть только отец или мать, а также по крайней мере один ребенок в возрасте до 18 лет, или лицо пожилого возраста (от 55 лет);

семья, которую возглавляет по крайней мере один пожилой человек (старше 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

семья с хотя бы одним лицом, имеющим инвалидность или хронические заболевания.

Также нужно иметь один из статусов:

внутренне перемещенные лица, которые переехали в течение последних шести месяцев;

лица, которые вернулись из-за границы после вынужденного выезда из-за войны (начиная с 24 февраля 2022 года), при условии, что они ранее не получали такую помощь и не имели выплат от других организаций за последние три месяца;

люди, которые вернулись к своему постоянному месту жительства в Украине после внутреннего перемещения, также при условии отсутствия предыдущих выплат от УВКБ ООН или других организаций в течение последних трех месяцев.

Чтобы оформить выплату, нужно зарегистрироваться в специальных пунктах сбора данных, подать документы и пройти проверку. После этого принимается решение о предоставлении помощи.

Эти пункты расположены в:

Киеве;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Николаевской области.

Какие документы нужны для оформления выплаты

Для оформления заявления на выплату нужно предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

справки, выписки, которые подтверждают принадлежность к категории уязвимости;

личный номер телефона.

