Австрия перепишет правила для украинцев: что будет с беженцам после окончания временной защиты

Австрия определила карту RWR+, как главный путь для украинцев после завершения временной защиты, но для ее получения нужно иметь официальную работу, достаточный доход и базовое знание немецкого языка. Несмотря на продление защиты до 2027 года, именно сейчас украинцам стоит готовиться к переходу, ведь новые правила делают акцент на трудоустройстве и интеграции.

Об этом пишет relocate. Во время действия временной защиты, украинцы пользуются специальным статусом Ausweis für Vertriebene, который позволяет легально находиться в стране без необходимости подаваться на убежище.

Впрочем, главной новацией стало то, что Австрия открыла отдельный маршрут перехода именно с временной защиты до RWR+, это означает, что украинцы могут заранее подготовиться к смене статуса, не дожидаясь завершения действующего режима. Одним из главных требований для получения карты является подтвержденная занятость. По информации муниципалитета Вены, податься на RWR+ могут те украинцы, которые:

были официально трудоустроены не менее 12 месяцев в течение последних 24;

имели полное социальное страхование;

получали доход не ниже установленного порога.

В 2026 году минимальная база для обязательного страхования составляет 551,10 евро в месяц, однако фактические требования к доходу значительно выше – они должны обеспечивать самостоятельное проживание без социальной помощи. Согласно действующим правилам, заявитель должен доказать наличие достаточных средств после покрытия основных расходов. Ориентировочные минимальные суммы составляют:

1 308,39 евро для одного человека;

2 064,12 евро для супругов;

дополнительно 201,88 евро на каждого ребенка.

Показатели являются важным критерием финансовой состоятельности и фактически определяют, может ли человек самостоятельно содержать себя в стране. Кроме работы и дохода, необходимо выполнить еще несколько условий:

подтвердить знание немецкого языка как минимум на уровне A1;

иметь действующий сертификат;

предоставить подтверждение жилья;

оформить медицинское страхование;

иметь действительный паспорт.

Главное преимущество этого статуса – неограниченный доступ к рынку труда. В отличие от временной защиты, карта позволяет работать без привязки к конкретному работодателю, что значительно повышает мобильность и стабильность для работника.

Обычно карту выдают на 12 месяцев, однако предусмотрен и более длинный вариант. Если человек легально проживает в стране более двух лет и выполнил интеграционные требования, он может получить разрешение сразу на три года. Для тех, кто не соответствует условиям RWR+, остаются другие пути легализации:

EU Blue Card – для высококвалифицированных специалистов с высокими зарплатами;

классическая Rot-Weiß-Rot Card по бальной системе;

семейное воссоединение;

студенческий вид на жительство.

Каждый из этих вариантов имеет свои требования, однако они позволяют украинцам выбрать наиболее подходящий сценарий в зависимости от жизненной ситуации. Фактически Австрия уже сейчас готовит переход от экстренной модели поддержки к долгосрочной интеграции украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, гражданам Ирландии, которые предоставляют жилье украинским беженцам, уменьшат выплаты по программе Accommodation Recognition Payment (ARP) – вместо 600 евро, они будут получать 400 евро в месяц. Программа продлится до марта 2027 года, после чего ее планируют окончательно закрыть.

