Украинцы могут получить средства на переоборудование авто: кто именно и как. Инструкция

С 2026 года ветераны с инвалидностью могут вернуть до 70 тысяч гривен за переоборудование собственного авто, если машина адаптирована официально и все расходы подтверждены документами. Для этого нужно пройти обучение водителя, переоборудовать авто через сертифицированную мастерскую, зарегистрировать его в сервисном центре МВД и подать заявление в органы ветеранской политики.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. Получить возмещение могут ветераны и ветеранки с инвалидностью, которые одновременно соответствуют нескольким условиям:

прошли обучение или переподготовку как водители с инвалидностью в аккредитованных автошколах;

получили водительское удостоверение с соответствующими отметками о необходимых адаптациях;

переоборудовали собственный автомобиль согласно Порядку переоборудования транспортных средств (постановление КМУ №607);

зарегистрировали или перерегистрировали переоборудованное авто после 1 января 2026 года.

Компенсация предоставляется в пределах фактических расходов, подтвержденных документально, но не более 70 000 гривен. Именно поэтому ветеранам советуют сохранять все чеки, акты выполненных работ, квитанции и сертификаты соответствия – без них получить средства невозможно.

Пошаговый алгоритм получения компенсации

выбор СТО или мастерской;

Ветеран самостоятельно выбирает станцию технического обслуживания или специалиста, которые имеют разрешение на такое переоборудование. Важно проверить наличие разрешительных документов и кода ЕГРПОУ, опыт работы с адаптивным оборудованием, доступность мастерской для людей с инвалидностью.

согласование переоборудования;

Необходимо получить официальное заключение о согласовании переоборудования. Его выдают уполномоченные учреждения – ГП "ГосавтотрансНИИпроект" или Главный сервисный центр МВД.

переоборудование автомобиля;

Работы выполняются строго в соответствии с согласованным техническим решением. А также согласно указанных в заключении требований.

сертификация;

После переоборудования транспортное средство проходит сертификацию в органе, уполномоченном Минразвития. Именно сертификат подтверждает, что авто соответствует нормам безопасности.

регистрация авто;

Переоборудованный автомобиль нужно зарегистрировать или перерегистрировать в любом сервисном центре МВД. Если в водительском удостоверении указаны коды адаптации, переоборудование должно им полностью соответствовать.

подача заявления на компенсацию.

Заявление подается в структурные подразделения по вопросам ветеранской политики при ОВА, районных администрациях или органах местного самоуправления. В заявлении указываются персональные данные, реквизиты документов и банковский счет для выплаты.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность, статус ветерана, водительское удостоверение, техпаспорт авто и подтверждение расходов. Если часть данных уже есть в государственных реестрах, повторно подавать их не нужно.

Документы рассматривают до трех рабочих дней. В случае ошибок заявителя письменно уведомляют о причинах отказа. После устранения недостатков обращение можно подать повторно. Выплата компенсации осуществляется в течение пяти рабочих дней после поступления средств на счет местного органа. Минветеранов также обнародовал перечень предприятий и организаций в разных областях Украины, которые имеют опыт и технические возможности для адаптации автомобилей.

