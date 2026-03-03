Как получить выплату 100 тыс. грн на лечение: все детали помощи раненым военным

Военные, которые лечатся после ранения в бою, получают денежное обеспечение, как на последней должности, и дополнительное ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. грн. Суммы и продолжительность выплат зависят от времени пребывания в больнице, тяжести травмы и выводов ВВК.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Кроме того, в Минобороны объяснили, как начисляются средства во время лечения и реабилитации и при каких условиях назначается другая денежная помощь.

Денежное обеспечение по последней должности и 100 тыс. грн ежемесячно начисляются за все время стационарного лечения – как в Украине, так и за рубежом. Основанием для таких выплат является справка об обстоятельствах травмы (форма 5). Выдает ее командир части с обязательным указанием, что ранение связано с защитой Родины.

Также оплачиваются периоды перемещения между медицинскими учреждениями. Если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает ранение тяжелым – выплаты сохраняются и во время отпуска для лечения. В других случаях – вознаграждение в 100 тыс. грн не выплачивают.

Если лечение длится дольше четырех месяцев, нужно пройти ВВК до того, как истечет четырехмесячный срок, для сохранения выплат. Комиссия должна дать заключение о необходимости дальнейшего лечения. На основании этого заключения и приказа командира финансовая поддержка может длиться до 12 месяцев.

Военный должен подтверждать свое пребывание на лечении:

лечение в Украине подтверждается формой 5 и сообщением о госпитализации (после 4 месяцев лечения – решением ВВК);

лечение за рубежом подтверждается медицинскими документами и отметками пограничной службы о пересечении государственной границы.

Также раненые защитники и защитницы могут получить и другие выплаты:

помощь на оздоровление и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – размер этой выплаты составляет месячное денежного обеспечения. Получить можно дважды за год. Наличие боевого ранения уже является достаточным основанием для назначения этой выплаты;

единовременная компенсационная выплата за повреждение здоровья (инвалидность или частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности). Размер помощи определяется в зависимости от установленной группы инвалидности или процента потери трудоспособности, а также от причины инвалидности или потери трудоспособности, который устанавливается экспертной командой по оценке повседневного функционирования лица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военные массово жаловались в социальных сетях на задержку "боевых" выплат за январь 2026 года. Министерство обороны заявило, что финансирование уже полностью направлено в воинские части.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!