Украинцы могут получить пенсии, находясь за границей: инструкция

Украинская компания "Укрпочта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

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Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом. Об этом говорится в заявлении "Укрпочты".

Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте "Укрпочты;";

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - отметили в компании.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине достаточно средств на выплату пенсий. В бюджете есть достаточный резерв для исполнения своих обязательств. А другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи.

В конце ноября 2023 г. было принято соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на 1,2 миллиарда долларов. Именно из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре и январе, предполагается, что из них покроют помощь в феврале и марте.

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