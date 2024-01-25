Хватит ли средств на выплату пенсий: в Минсоце рассказали, повлияет ли задержка помощи

В Украине есть достаточно средств для выплаты пенсий. В бюджете есть достаточный резерв для того, чтобы выполнить свои обязательства.

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Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович сообщает в эфире телемарафона, передает "Слово и Дело". "Когда мы говорим о выплате пенсий, то ориентируемся на наши внутренние национальные резервы и уплату единого социального взноса, который сейчас в принципе покрывает расходы на пенсии по возрасту", – отметила руководитель ведомства.

По словам министра, средства государственного резерва "зависят только от наших украинских граждан, плательщиков единого социального взноса, и, в частности, от наших военных, которые из своих зарплат перечисляют взнос и таким образом наполняют Пенсионный фонд".

В то же время Жолнович отметила, что другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи. В конце ноября 2023 г. было принято соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на 1,2 миллиарда долларов.

Именно из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре, январе, предполагается, что из них покроют пособия в феврале и марте. "Поэтому у нас есть запас средств, которые позволят своевременно выполнять все свои обязательства вне зависимости от тех или иных обстоятельств и одобрения финансовой помощи другими странами", - добавила Жолнович.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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