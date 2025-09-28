Украинцы могут получить меньшую зарплату, чем положено: названо условие

Запланированная Нацбанком отмена 10 копеек может привести к проблемам с выплатой украинцам зарплат наличными. Ведь несмотря на то, что предприятия, как и раньше, будут обязаны принимать эти монеты, банки выдавать их не будут. А потому не исключено, что достаточно быстро у работодателей закончится запас 10 копеек. Впрочем, по законодательству, работодатель обязан осуществлять расчеты только теми монетами и купюрами, которые являются законным платежным средством. А потому при отсутствии монет, работодателю придется либо недоплатить зарплату, либо заплатить больше.

Об этом сообщает factor. Там напомнили: закон запрещает округление зарплатных сумм.

"Это может привести к неполной выплате, что грозит претензиями контролирующих органов и штрафами из-за заниженных налогов и взносов (НДФЛ, ВС, ЕСВ). Округление разрешено только для расчетов в торговле, питании и сфере услуг", – рассказали специалисты.

В то же время, подчеркивается, при обычной выплате можно выдать зарплату без копеек – "кроме 50 коп., которые разрешены". При этом остаток разрешается остаток перенести на следующую выплату.

"Это не считается задержкой более месяца, поэтому штраф не грозит. Также во время военного положения санкции по соответствующей статье КЗоТ применяются только за невыполнение предписаний инспекторов", – говорится в материале.

Другой вариант – переплата. Т.е., выдача сотруднику суммы, которая:

Будет превышать его зарплату.

Однако будет "соответствовать" имеющимся в распоряжении средствам.

Впрочем, отметили аналитики, в таком случае нужно будет пересчитать налоги и взносы с учетом переплаты.

В то же время, подчеркивается, "в соответствии с КЗоТ, переплату можно вернуть". Для этого работодатель должен издать соответствующий приказ – однако только, если работник не возражает против такой операции.

В Украине отменят 10 копеек

Напомним: в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Старт этого процесса намечен на 1 октября.

При этом вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

"Эти разменные монеты остаются платежным средством. Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения", – говорится в сообщении.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

