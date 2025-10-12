Украинцы могут получить 20% надбавки к пенсии: кому доплачивают и как оформить повышение
Украинцы, проживающие в горных населенных пунктах Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Буковины, имеют право на 20% надбавку к пенсии. Чтобы ее получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с подтверждением проживания в горном селе или городке.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №793. Такое правило закреплено в законе Украины "О статусе горных населенных пунктов" устанавливает, что такая доплата призвана частично компенсировать повышенные расходы и сложности, с которыми сталкиваются жители высокогорья.
Ведь там труднее добраться до больниц, магазинов, учебных заведений, а также сложнее обеспечить транспортное сообщение и доступ к государственным услугам. Надбавку получают граждане, которые фактически проживают в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд, не имеют другого места получения пенсии и не выезжают за пределы Украины более чем на 60 дней (исключения – командировки, лечение или обучение).
Если все эти условия соблюдены, пенсия автоматически повышается на 20%. Например, если человек получает 7 000 грн, то с горной надбавкой сумма составит 8 400 грн ежемесячно.
Как оформить горную надбавку
Чтобы получить доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства. К заявлению прилагаются:
- справка о проживании в горном населенном пункте (ее выдает местный совет или ЦНАП);
- паспорт и идентификационный код;
- пенсионное удостоверение.
Перед подачей документов стоит убедиться, что ваше село или городок официально внесено в перечень горных населенных пунктов (согласно правительственному постановлению № 647). Если человек отвечал всем требованиям, но ранее не подавал документы, надбавку назначат с даты приобретения права, но не ранее 1 января 2025 года.
Правительство обновило порядок начисления доплат для жителей горных регионов. Согласно принятому постановлению Кабинета Министров, с июля 2025 года надбавки будут начисляться автоматически – после подтверждения места жительства или работы в горном населенном пункте. Выплаты будут получать не только пенсионеры, но и:
- лица с инвалидностью;
- студенты, которые получают стипендии;
- приемные родители, сироты и малообеспеченные семьи;
- получатели социальной помощи.
Размер доплаты будет определяться в зависимости от основного вида выплаты – пенсии, социальной помощи или стипендии. В 2025 году правительство временно приостановило начисление новых горных надбавок из-за принятия Государственного бюджета-2025, который ограничил действие некоторых социальных законов.
Сейчас правительство и Пенсионный фонд работают над обновлением нормативной базы, чтобы полностью восстановить выплаты для всех, кто имеет на них право. Кроме "горной" доплаты, украинцам предусмотрен ряд других пенсионных надбавок:
- за возраст или трудовые заслуги;
- за донорство;
- за уход за детьми или одинокое проживание;
- ветеранам войны – до 25% прожиточного минимума;
- пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;
- почетным донорам и членам семей погибших шахтеров.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в следующем году индексация пенсий может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет. Проект бюджета не предусматривает значительного улучшения ситуации с пенсиями.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!