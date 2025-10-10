Украинцам пересчитают пенсии: какой будет индексация и что обязательно нужно знать каждому

В Украине в следующем году индексация пенсий, по расчетам OBOZ.UA, может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет. Проект бюджета не предусматривает значительного улучшения ситуации с пенсиями. Выплаты будут оставаться на крайне низком уровне, а уровень бедности среди пенсионеров будет увеличиваться.

Видео дня

О том, как и кому пересчитают пенсии в 2026-м и почему ситуация ухудшается, – читайте в материале OBOZ.UA.

Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости

Минимальную пенсию в следующем году планируют повысить на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.

Плохая новость состоит в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м цены могут вырасти на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего на 9,9%.

Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В проекте бюджета на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.

В целом предусмотрено:

повышение минимальной и максимальной пенсии;

повышение надбавки за стаж;

мартовская индексация пенсии;

продолжение ограничения пенсий, размер которых больше чем 10 прожиточных минимумов.

Год Минимальная пенсия Максимальная пенсия 2024 2361 23 610 2025 2361 23 610 2026 2595 25 950

Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известным только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.

Этот процент – 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в этом году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, пенсии могут повысить примерно на 15,4%. Это предварительный и приблизительный расчет OBOZ.UA. Напомним, в 2025-м индексация составила 11,5%. Но в этом году в формуле расчета учитывали рост зарплат за 2022-й. Это год начала полномасштабной войны. Тогда номинальная зарплата возросла всего лишь на 6% (это в разы меньше, чем годом ранее), а реальная зарплата (с учетом инфляции) даже уменьшилась.

В 2026-м при индексации уже не будут учитывать показатели роста зарплат в 2022-м. Это должно привести к значительному увеличению уровня повышения пенсий. Здесь также стоит отметить, что индексация на 15,4% не означает, что ваша пенсия вырастет именно на этот процент.

Дело в том, что повышают не весь размер пенсии, а только ту часть, которая посчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6 300 грн, но из них 300 грн – возрастная доплата, при индексации в марте повысят пенсию в размере 6 000 грн (если на 15,4%, то до 6 924 грн).

Покупательная способность пенсионеров падает: даже средняя пенсия – ниже уровня бедности

По состоянию на июнь 2025-го (более свежие данные еще не опубликованы) фактический размер прожиточного минимума для пенсионера составляет 7091,8 грн. Все украинцы на заслуженном отдыхе, которые получают меньше, фактически находятся за чертой бедности. И это абсолютное большинство пенсионеров. Так, данные ПФУ за июнь 2025-го показывают: средняя пенсия по возрасту (без учета спецвыплат) составляет всего 6 103,14 грн. Это около 86% от фактического прожиточного минимума.

В то же время 56,1% украинцев на пенсии получают даже меньше 5 тыс. грн. В 2025-м, несмотря на значительную инфляцию, прожиточный минимум для пенсионеров (а вместе с ним минимальную и максимальную пенсию и надбавку за стаж) не повышали. Такое решение приняли ради экономии. Хотя на самом деле это привело к значительной потере покупательной способности и так самых уязвимых – тех, кто потерял трудоспособность и чей доход полностью зависит от государства.

Для сравнения: в июне 2021-го, до полномасштабной войны, фактический прожиточный минимум составлял 3717 грн. Тогда как средняя пенсия по возрасту – 3 822,1 грн. Это даже больше прожиточного минимума. То есть средняя пенсия еще несколько лет назад позволяла держаться над чертой бедности. Тогда как сейчас ее размер уже ниже важной отметки.

Но и в 2021-м ситуация уже была критической. На самом деле на уровне фактического прожиточного минимума должна находиться не средняя, а минимальная пенсия. То есть человек, который выполнил условия для выхода на заслуженный отдых даже с минимальными показателями, не может получать меньше, чем нужно для выживания.

Как видно из таблицы, в этом году минимальная пенсия составляет всего 33,2% от фактического прожиточного минимума. Это абсолютный антирекорд. Еще в 2021-м эта цифра была на уровне 47,6%. И уже тогда это была очень плохая ситуация. Действующая пенсионная система и политика по установлению расчетного прожиточного минимума создали в стране целый класс бедных. Это те, кто не успел до достижения пенсионного возраста накопить необходимую хотя бы на 20 лет жизни сумму или не получает пассивного дохода и при этом не имеет возможности работать.

Год (приведены данные за июнь) Размер минимальной пенсии Фактический размер прожиточного минимума Соотношение фактического размера ПМ к минимальной пенсии 2021 1769 3717,05 47,6% 2022 1934 4571 42,3% 2023 2093 5501 38% 2024 2361 6016,14 39,2% 2025 2361 7091,82 33,2%

Наряду с обычными пенсионерами – есть десятки тысяч "специальных" (условное название). К ним относятся кадровые военные (большинство из них не принимало участие в войне), прокуроры, судьи. Например, в июне 2021-го судья получал в среднем 83,2 тыс. грн, а сейчас – уже 109,3 тыс. грн.

Частично проблему могли решить за счет анонсированной пенсионной реформы. Эту реформу разработали и даже презентовали. Но министр соцполитики поменялся, а институциональная преемственность – не самая сильная черта украинского правительства. Поэтому, вероятно, новый министр будет разрабатывать изменения по-своему (если успеет).

При этом в бюджете на работу над внедрением накопительной системы пенсионного страхования на следующий год планируют выделить 50 млн грн. Поможет ли это наконец-то принять законодательные изменения и запустить второй уровень пенсионной системы – вопрос риторический. Пока каждый министр соцполитики разрабатывает собственную реформу. И за несколько десятилетий еще никто не довел этот процесс до логического завершения – принятия изменений.