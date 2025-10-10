Украинцам пересчитают пенсии: какой будет индексация и что обязательно нужно знать каждому
В Украине в следующем году индексация пенсий, по расчетам OBOZ.UA, может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет. Проект бюджета не предусматривает значительного улучшения ситуации с пенсиями. Выплаты будут оставаться на крайне низком уровне, а уровень бедности среди пенсионеров будет увеличиваться.
О том, как и кому пересчитают пенсии в 2026-м и почему ситуация ухудшается, – читайте в материале OBOZ.UA.
Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости
Минимальную пенсию в следующем году планируют повысить на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.
Плохая новость состоит в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м цены могут вырасти на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего на 9,9%.
Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В проекте бюджета на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.
В целом предусмотрено:
- повышение минимальной и максимальной пенсии;
- повышение надбавки за стаж;
- мартовская индексация пенсии;
- продолжение ограничения пенсий, размер которых больше чем 10 прожиточных минимумов.
Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известным только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.
Этот процент – 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в этом году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, пенсии могут повысить примерно на 15,4%. Это предварительный и приблизительный расчет OBOZ.UA. Напомним, в 2025-м индексация составила 11,5%. Но в этом году в формуле расчета учитывали рост зарплат за 2022-й. Это год начала полномасштабной войны. Тогда номинальная зарплата возросла всего лишь на 6% (это в разы меньше, чем годом ранее), а реальная зарплата (с учетом инфляции) даже уменьшилась.
В 2026-м при индексации уже не будут учитывать показатели роста зарплат в 2022-м. Это должно привести к значительному увеличению уровня повышения пенсий. Здесь также стоит отметить, что индексация на 15,4% не означает, что ваша пенсия вырастет именно на этот процент.
Дело в том, что повышают не весь размер пенсии, а только ту часть, которая посчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6 300 грн, но из них 300 грн – возрастная доплата, при индексации в марте повысят пенсию в размере 6 000 грн (если на 15,4%, то до 6 924 грн).
Покупательная способность пенсионеров падает: даже средняя пенсия – ниже уровня бедности
По состоянию на июнь 2025-го (более свежие данные еще не опубликованы) фактический размер прожиточного минимума для пенсионера составляет 7091,8 грн. Все украинцы на заслуженном отдыхе, которые получают меньше, фактически находятся за чертой бедности. И это абсолютное большинство пенсионеров. Так, данные ПФУ за июнь 2025-го показывают: средняя пенсия по возрасту (без учета спецвыплат) составляет всего 6 103,14 грн. Это около 86% от фактического прожиточного минимума.
В то же время 56,1% украинцев на пенсии получают даже меньше 5 тыс. грн. В 2025-м, несмотря на значительную инфляцию, прожиточный минимум для пенсионеров (а вместе с ним минимальную и максимальную пенсию и надбавку за стаж) не повышали. Такое решение приняли ради экономии. Хотя на самом деле это привело к значительной потере покупательной способности и так самых уязвимых – тех, кто потерял трудоспособность и чей доход полностью зависит от государства.
Для сравнения: в июне 2021-го, до полномасштабной войны, фактический прожиточный минимум составлял 3717 грн. Тогда как средняя пенсия по возрасту – 3 822,1 грн. Это даже больше прожиточного минимума. То есть средняя пенсия еще несколько лет назад позволяла держаться над чертой бедности. Тогда как сейчас ее размер уже ниже важной отметки.
Но и в 2021-м ситуация уже была критической. На самом деле на уровне фактического прожиточного минимума должна находиться не средняя, а минимальная пенсия. То есть человек, который выполнил условия для выхода на заслуженный отдых даже с минимальными показателями, не может получать меньше, чем нужно для выживания.
Как видно из таблицы, в этом году минимальная пенсия составляет всего 33,2% от фактического прожиточного минимума. Это абсолютный антирекорд. Еще в 2021-м эта цифра была на уровне 47,6%. И уже тогда это была очень плохая ситуация. Действующая пенсионная система и политика по установлению расчетного прожиточного минимума создали в стране целый класс бедных. Это те, кто не успел до достижения пенсионного возраста накопить необходимую хотя бы на 20 лет жизни сумму или не получает пассивного дохода и при этом не имеет возможности работать.
Наряду с обычными пенсионерами – есть десятки тысяч "специальных" (условное название). К ним относятся кадровые военные (большинство из них не принимало участие в войне), прокуроры, судьи. Например, в июне 2021-го судья получал в среднем 83,2 тыс. грн, а сейчас – уже 109,3 тыс. грн.
Частично проблему могли решить за счет анонсированной пенсионной реформы. Эту реформу разработали и даже презентовали. Но министр соцполитики поменялся, а институциональная преемственность – не самая сильная черта украинского правительства. Поэтому, вероятно, новый министр будет разрабатывать изменения по-своему (если успеет).
При этом в бюджете на работу над внедрением накопительной системы пенсионного страхования на следующий год планируют выделить 50 млн грн. Поможет ли это наконец-то принять законодательные изменения и запустить второй уровень пенсионной системы – вопрос риторический. Пока каждый министр соцполитики разрабатывает собственную реформу. И за несколько десятилетий еще никто не довел этот процесс до логического завершения – принятия изменений.