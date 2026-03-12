В Украине появится новая выплата: кто получит 1500 грн уже в апреле

Украинским пенсионерам и гражданам, которые получат в апреле социальную помощь, выплатят от государства по 1500 гривен. Средства должны быть начислены автоматически – то есть подавать заявки на участие в программе поддержки не нужно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий консенсус был достигнут на встрече с премьер-министром Юлией Свириденко и соответствующими членами правительства.

Детали будущей программы

Подготовкой программы будет заниматься Министерство социальной политики.

Программу планируют запустить в апреле .

. Кто получит: украинские пенсионеры и группы общества, которые получают социальную помощь.

Размер выплаты – 1500 гривен .

. Количество получателей – не менее 13 млн украинцев, то есть прогнозируемый бюджет программы – не менее 19,5 млрд гривен.

"Средства должны поступить людям без всякой бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна", – отметил Зеленский.

Пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты

Около 1 млн пенсионеров, которые находятся за рубежом или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, могут прекратить начислять пенсионные выплаты. Чтобы этого не произошло, они должны до 1 апреля:

пройти физическую идентификацию;

подать декларацию о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

В течение 2025 года часть пенсионеров должна была пройти эти две процедуры. Тем, кто не успел из-за блэкаутов и проблем со связью, пенсии уже возобновили автоматически, но до конца марта процедуру все равно нужно завершить.

Тем, кто этого не сделает, временно остановят начисления до момента подтверждения данных. Пройти верификацию можно:

онлайн : через портал электронных услуг Пенсионного фонда или приложение Дія

: через портал электронных услуг Пенсионного фонда или приложение Дія через видеоидентификацию : онлайн-собеседование со специалистом Пенсионного фонда;

: онлайн-собеседование со специалистом Пенсионного фонда; лично.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отдельные работники бюджетной сферы Украины могут получить единовременное пособие при выходе на пенсию в размере десяти пенсий. Выплата предоставляется, если человек имеет необходимый страховой стаж и ранее не оформлял пенсию. Выплата предоставляется разово, не облагается налогом и финансируется из государственного бюджета как поддержка за многолетнюю работу в публичном секторе.

