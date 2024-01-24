Выплата от Красного Креста в 16 тыс. грн: мошенники придумали новую схему для обмана украинцев

В Украине мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Украинского Красного Креста в размере 16 тыс. грн. Аферисты делают это для получения данных украинцев и с целью их обмана.

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"Будьте осторожны, в Теlеgrаm-каналах распространяется фейковая информация о якобы денежной выплате в размере 16 000 грн от Украинского Красного Креста. Будьте внимательны – это мошенники! На фото фейковая новость!" – говорится в сообщении Сумской областной организации общества Красного Креста Украины.

При этом Красный Крест не производит таких выплат. Вся информация о предоставлении выплат гражданам размещается на официальных каналах. В частности, на сайте www.redcross.org.ua.

Как уберечься от мошеннической схемы?

В организации призывают украинцев быть внимательными и не передавать персональные данные, номера банковских карт незнакомым людям. Также не следует переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги.

"В случае обнаружения фейковой информации сообщите нам, отправив ссылку фейкового источника и письмо на нашу почту – [email protected]", – добавили в пресс-службе.

Следует отметить, что это давно не редкий случай, когда аферисты называются именем благотворительной организации или фонда для того, чтобы украсть деньги у украинцев. Причем они придумывают все новые уловки для этого.

К примеру, для обмана используют как "прикрытие" госпрограмму обмена старых ламп накаливания на новые LED. Аферисты предлагают украинцам несуществующую доплату 100 грн. за одну лампу. На самом деле под видом регистрации в госпрограмме жертвам рассылают ссылки для кражи данных.

Как писал ранее OBOZ.UA, в сети мошенники рассылают фейковые сообщения о якобы выплатах гражданам помощи. Речь идет, в частности, о предоставлении 6500 и 13 200 грн.

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