Украинцы могут получать выплату даже когда начнут работать: какая помощь предусмотрена в Польше

Проживающие в Польше украинцы могут продолжать получать помощь от службы занятости даже если нашли работу. Речь о выплате "Добавление на активацию" (Dodatek aktywizacyjny). Его сумма равняется половине выплаты по безработице – соответственно, максимальный размер ее составляет 831 злотый до вычета налогов (около 8 700 грн по актуальному курсу НБУ) и 731 злотый после (около 7 650 грн).

Видео дня

Об этом сообщает UAinKrakow.pl. Отмечается: выплачивать помощь будут в течение половины периода предоставления пособия по безработице.

"То есть если вы 4 месяца должны получать пособие по безработице, но нашли работу, то ""Добавление на активацию" будете получать 2 месяца. Сумма будет выплачиваться ежемесячно на ваш банковский счет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в определенных случаях срок выплаты может быть продлен. В частности, если получающее ее лицо:

будет работать неполный рабочий день;

будет получать сумму меньше минимальной заработной платы (с 1 января 2025 года она составляет 4 666 злотых брутто – около 49 000 грн).

Впрочем, существует возможность утратить право на помощь. Это произойдет при утрате работы.

Кто может получить выплату

В то же время, отмечается, Не все зарегистрированные в службе занятости безработные могут подать заявку на получение помощи. Для этого они должны отвечать ряду критериев. В частности:

иметь право на пособие по безработице;

найти работу по собственной инициативе или трудоустроиться с помощью службы занятости на общественные работы, но работать неполный рабочий день и получать зарплату ниже минимальной.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы получить помощь, необходимо подать в службу занятости пакет документов. В частности:

заявление;

справку от работодателя, взявшего вас на работу;

условие о труде (umowu o pracę)/условие злецене (umowu zlecenia)/условие о деле (umowu o dzieło);

справку о доходах.

Кому откажут в выплате

Тем, кто нашел работу за границей у иностранного работодателя.

Кто получил место у работодателя, у которого работал до регистрации в службе занятости.

Кто ушел в неоплачиваемый отпуск (однако после выхода из отпуска выплата пособия возобновится).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут получить выплату в 56 тыс. грн в случае полной утраты работоспособности вследствие несчастного случая на производстве. Помощь будет одноразовой и ее должны предоставить в течение 1 месяца со дня определения устойчивой потери профессиональной трудоспособности по результатам соответствующего расследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!